Yacht Club Costa Smeralda bleibt an der Spitze vor Société Nautique de Genève

Friedrichshafen , 24.09.2017 von IBN

Es war ein langer Tag für die 32 teilnehmenden Teams beim Audi SAILING Champions League-Finale in Porto Cervo: heute wurde der neunte von zwölf Flights absolviert und somit sind insgesamt seit Freitag schon 36 Rennen gesegelt worden, bevor am Sonntag die entscheidenden 12 Rennen folgen

Bislang kann der Gastgeber Yacht Club Costa Smeralda seinen ersten Platz mit einem Vorsprung von nur einem Punkt verteidigen. Das morgige Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Schweizer Verfolger Société Nautique de Genève wird also spannend.

Der Lindauer SC als bestes Team vom Bodensee liegt auf Rang 13, war aber zunächst besser gestartet.

Der 2. Tag verlief planmäßig und um 10.00 Uhr startete das erste von 22 Rennen. Über sieben Stunden lang segelten die Teams aus 14 Ländern bei südöstlichen Winden bei 11 -13 Knoten Windgeschwindigkeit in kurzen Rennen gegeneinander. Und die waren denkbar knapp und geprägt von packenden Positionskämpfen, denn heute zählte jeder Punkt für den Gesamtsieg. Heute ging es vor Porto Cervo um die besten Platzierungen für einen Platz auf dem Siegerpodium und den Titel "Bester Europäischer Segelclub 2017".



Das Team vom Yacht Club Costa Smeralda (Flavio Favini - Federico Michetti - Branko Brcin - Luca Faravelli) war zwar mit wechselnder Form unterwegs und mußte auch einige letzte Plätze hinnehmen, konnte sich aber am Ende durch einen Sieg im letzten Rennen die Führung in der Gesamtwertung sichern.



Der nachfolgende Schweizer Club Société Nautique de Genève (Guillaume Girod - Marc Stern - Nicolas Kauffmann - Mathieu Fischer) liegt nur einen Punkt hinter den Italienern und schaffte heute eine 5-3-1-6-2-3 Serie. An dritter Stelle folgt der russische Club Lord of the Sail - Europe (Evgeny Neugodnikov - Viacheslav Ermolenko - Iurii Popov - Sergey Musikhin), der sich durch einen Sieg im dritten Rennen eine vordere Platzierung sichert.