Interboot bringt mehr Frauen ans Ruder

Friedrichshafen, 21.09.2017 von IBN

Frauen können ein Boot genauso gut steuern wie die Männer. Genau das fördert die Internationale Wassersport-Ausstellung Interboot nicht erst seit diesem Jahr.

Auch zur 56. Auflage gibt es in Friedrichshafen auf dem Bodensee vom 23. September bis zum 1. Oktober praktische Fahrtrainings sowie Vorträge und Seminare, die Frauen ermutigen und schulen.

„Viele trauen sich das nicht zu, weil sie seit jeher zum Zuschauen verdammt wurden und dann sofort denken, mein Partner macht das schon“, weiß Mareike Guhr von zahlreichen Frauen, die schon mit ihr gesegelt sind. Die Hamburgerin hat als Skipperin auf einem 15-Meter-Katamaran in viereinhalb Jahren die Welt umrundet. Vor allem die Frauen unter ihren Gästen wurden immer ermutigt, die Initiative zur ergreifen und selbst Verantwortung zu übernehmen. Auch in spezifischen Trainings für Bavaria Yachts und die Firma Ocean’s-eleven sowie als Skipperin reiner Frauencrews von KH+P Yachtcharter bei der Antigua Race Week hat sie sich einen Namen gemacht.

Diese Erfahrungen verrät die 49-jährige den ausschließlich weiblichen Teilnehmerinnen ihres Workshops „Warum Frauen sich oft nicht trauen“ im Rahmen der Interboot Academy am Sonntag, dem 24. September, um 10.30 Uhr (Anmeldung unterwww.interboot.de). „Eine Frau wagt Meer“, heißt zudem ihr Vortrag am selben Sonntag ab 17 Uhr und Dienstag (26. September) ab 18 Uhr im Raum Schweiz. Für alle Messebesucher steht die Hamburgerin außerdem am Sonntag um 15.45 Uhr sowie Montag und Dienstag um Uhr im Segel- und Reise-Kompetenz-Center in der Rothaushalle A1 auf der Bühne und will dort immer auch Frauen an Bord motivieren.

Bereits zum 14. Mal bietet die Interboot zusammen mit dem Fachmagazin „boote“ für Frauen kostenlose Schnupperkurse im Motorbootfahren an. Siebenmal pro Tag (10.30, 11.30, 12.30, 14, 15, 16 und 17 Uhr) legt Trainerin Anja Schult mit jeweils bis zu drei Teilnehmerinnen im Messehafen ab und zeigt die Basics im Vorwärts- und Rückwärtsfahren sowie Lenken und Motortrimm.

Zum 50-jährigen Firmenjubiläum stellt Boote Pfister aus Schwebheim bei Schweinfurt mit der Sea Ray 350 SLX einen coolen 10,50 Meter langen Bow Rider mit 2x 300 PS zur Verfügung. Jeweils fünf Frauen werden mit ihm Hafenmanöver wie An- und Ablegen üben sowie Ausweichen, Aufstoppen und vieles andere mehr. Trainerin Dorle Genthe aus Hamburg bringt 20 Jahre Törnerfahrung mit und wird diese von Frau zu Frau weitergeben. Sie plant mit den Crews Ausfahrten von Friedrichshafen bis nach Lindau und Kressbronn. Das Ganztagestraining dauert von 10 bis 18 Uhr und kostet 199 Euro pro Person inklusive Verpflegung. Ein Bootsführerschein ist für die Teilnahme nicht erforderlich, kann aber sicherlich hinterher leichter erworben werden. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite boote-frauentraining.de.