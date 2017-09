Finale der SAILING Champions League in Porto Cervo

Porto Cervo, 21.09.2017 von IBN

Die besten Segelclubs aus Europa kommen an diesem Wochenende zum Finale der SAILING Champions League nach Porto Cervo (Sardinien, Italien). Unter den 32 sind drei Teams vom Bodensee: Lindauer Seglerclub, Regattaclub Bodensee und der Yacht Club Bregenz.

Vor der traumhaften Kulisse des gastgebenden Yacht Club Costa Smeralda werden die teilnehmenden 32 Teams drei Tage lang um den Titel „Bester Europäischer Segelclub“ kämpfen.

Zu den Favoriten zählt neben dem Norddeutschen Regatta Verein als Sieger von Act 1 (St. Petersburg) und dem Segelclub Mattsee, Gewinner Act 2 (St. Moritz), sicherlich auch der Deutsche Touring Yacht-Club als amtierender Deutscher Meister und SAILING Champions League Gewinner 2016. Der Titelverteidiger hat gerade erfolgreich am Nord Stream Race teilgenommen und spielt auch in der Deutschen Segel Bundesliga ganz vorne mit (Platz eins).

Unter den Teilnehmern sind weitere hochkarätige Teams, wie der Cape Crow Yacht Club (Schwedischer Meister 2016, Gewinner Nord Stream Race 2017), der Royal Norwegian Yacht Club (SAILING Champions League Gewinner 2015) und der berühmte Yacht Club Costa Smeralda

An der nordöstlichen Küste von Sardinien sind am kommenden Wochenende 48 Rennen geplant, die im Fleet-Race-Modus auf acht Booten der One-Design-Klasse J/70 gesegelt werden. Vor den Regatten von Freitag bis Sonntag finden am Donnerstag erste Trainingsrennen statt. Angesagt sind Leichtwind und sommerliche Temperaturen um 22 Grad.

Die teilnehmenden Top-Teams haben sich in diesem Jahr beim SAILING Champions League Act 1 in St. Petersburg (11.-13.8.) und Act 2 in St. Moritz (01.-3.9.) für das Finale qualifiziert. In Porto Cervo segeln die besten 14 Teams aus Act 1 und die besten 16 Teams aus Act 2. Gemeinsam mit ihnen kämpfen der gastgebende Yacht Club Costa Smeralda und der Vorjahres-Gewinner Deutscher Touring Yacht-Club (DTYC) aus Deutschland um den Titel “Bester Europäischer Segelclub” und die begehrte silberene Meisterschale von Robbe & Berking.

Als Technologie Partner der SAILING Champions League wird SAP für ein professionelles Live-Stream Angebot sorgen. Jeweils Samstag und Sonntag werden die Rennen live im Internet gezeigt. Zwischen 12.00 und 16.00 Uhr werden Segelexperten und Sportreporter die Rennen kommentieren und für Jedermann verständlich machen.