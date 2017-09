Kombi-Ticket zur Interboot

Vom 23. September bis 1. Oktober dreht sich auf der Messe in Friedrichshafen alles um den Wasser- und Surfsport. Zur Interboot bietet der Katamaran günstige Kombi-Tickets: Besucher aus Konstanz und der Schweiz kommen so günstig und schnell zur internationalen Wassersport-Ausstellung.

Im Komplettpreis von 29 Euro ist die Hin- und Rückfahrt mit dem Katamaran von Konstanz nach Friedrichshafen, die Fahrt mit den Linien 5 und 17 des Friedrichshafener Stadtverkehrs und der Messe-Eintritt enthalten. So sparen sich Besucher lästiges Warten am Messeeingang. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre bekommen das Kombi-Ticket für 15 Euro. Familien mit maximal zwei Erwachsenen und bis zu drei Kindern zahlen 72 Euro.

Rückfahrten nach Konstanz sind ebenfalls im Stundentakt möglich. Letzte Rückfahrt mit Katamaran-Anschluss ist mit dem Bus der Linie 17 der MesseExpress um 18.35 Uhr (Ankunft am Hafenbahnhof um 18.44 Uhr). Mit dem Katamaran um 19.02 Uhr geht es dann zurück nach Konstanz. Nachtschwärmer kommen am Freitag und Samstag auch um 20.02 Uhr und 22.02 Uhr ab Friedrichshafen mit dem AbendKat über den See.

Die Kombi-Tickets zur Messe „Interboot“ gibt es in den Katamaran-Geschäftsstellen und an den Fahrscheinautomaten in Konstanz. Mehr Informationen zu den Fahrplänen und zur Messe gibt es im Internet: www.der-katamaran.de, www.stadtverkehr-fn.deund www.messe-fn.de. Für weitere Auskünfte zum Kombi-Ticket stehen auch die Mitarbeiter der Katamaran-Geschäftsstelle in Konstanz, Telefon 07531 3639320, zur Verfügung.