Feriensegeln im Yacht Club Langenargen

18.09.2017

Im Yacht Club Langenargen (YCL) stand in den ersten beiden Ferienwochen der Seglernachwuchs im Mittelpunkt. Insgesamt 33 Kinder und Jugendliche waren neugierig aufs Segeln, wagten sich erstmals auf die Boote oder wollten ihre bisherigen Erfahrungen vertiefen.

Anfang August herrschte heißes Sommerwetter – Kenterübungen waren äußerst beliebt. Trotz schwieriger Windbedingungen – mal viel, mal wenig Wind – konnten auch die Anfänger in der Kinderjolle Optimist immer wieder den See erobern. Zuletzt hatte jeder von ihnen den Einstieg ins Segeln geschafft. Eine große Gruppe fortgeschrittener Optisegler feilte derweil mit ihren Trainern an den Manövern und wurde mit den theoretischen Gundlagen des Regattasegelns vertraut gemacht. Nach mehrjähriger Pause fand sich auch wieder eine Gruppe Jugendlicher ein, die mit der Einmannjolle Laser und dem Zweimannboot Topaz vielfältige Erfahrungen im Umgang mit Booten sammelte.

Auf der Freitagsregatta am Kursende konnten die Teilnehmer das Gelernte dann gleich umsetzen. Und schon am nächsten Tag lud der Jugendrat auf dem Buschfest zu seinem Wasserspaßprogramm ein.

Der zweite Kurs konzentrierte sich ganz auf die Anfänger, von denen einzelne schon erste Erfahrungen im Opti mitbrachten. Wettermäßig bot dieser Kurs den vollen Kontrast zur ersten Woche – statt Baden war wärmender Tee angesagt. Frische Temperaturen, teils heftiger Regen, Wind und Welle machten es den Trainern nicht leicht, dem Nachwuchs die sportlichen Grundlagen des Segelns zu vermitteln.

An den ersten drei Tagen gelangen noch mehrere Ausflüge auf den See. Danach musste das Trainerteam endgültig auf Landprogramm umstellen – und ließ sich dazu einiges einfallen: In einem Stationenlauf wurden die theoretischen Kenntnisse der Vortage spielerisch wiederholt, Knoten geübt und der Hafen erkundet. Ein Besuch beim Fischereiforschungsinstitut gab Einblicke in den Lebensraum Bodensee aus anderer Sicht und zum Abschluss entstand eine Flotte höchst unterschiedlicher Schwemmholzboote. Einige Mutige trauten sich auch noch mal mit einem Opti aufs Wasser. Ihren Abschluss fand die Segelwoche dann im trockenen Zelt mit einem Fingerfoodbüffet der Eltern statt dem traditionellen Grillen.