Sechs schöne Wettfahrten

Lindau, 12.09.2017 von IBN

Strammen Wind hatten die 30er-Segler beim PERI-CUP in Lindau. „Das waren tolle Bedingungen,“ meinte Wettfahrtleiter Stefan Latzel.



„Der Samstag war zwar kalt und nass, aber wir hatten Wind. Und am Sonntag hatten wir sogar viel Wind.“

Zum Teil mussten die 30qm Schärenkreuzer schon auf die Fock wechseln. „Ich habe ewig lange Kurse gelegt, über vier Kilometer lang, und trotzdem waren die nach 40 Minuten wieder da und gingen durchs Ziel.“ Am Samstag reichte der Wind für vier Wettfahrten, am Sonntag für zwei weitere. Insgesamt waren 21 30er zum PERI-CUP nach Lindau gekommen.

Es siegte Christian Schwörer vom Lindauer Segler-Club mit Leonard Kubeth vom LSC mit Michael Hund und Michele Gregoratto. Zweiter wurde Rolf Steuer vom Yacht-Club Radolfzell vor Kurt Huppenkothen vom Bregenzer Segel-Club.



Ergebnisse:

http://manage2sail.com/de-DE/event/d13c518a-ec81-427b-a2c8-8e6b9202a2f4#!/results?classId=c255181e-ce77-495d-904c-0b81f50d78a7