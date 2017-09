Einbruch in Fahrgastschiffe im Überlinger Hafen

Überlingen, 12.09.2017 von IBN

In der Nacht von Sonntag auf Montag (10./11.09.2017) hebelten bislang unbekannte Täter an zwei Fahrgastschiffen auf.

Die Schiffe hatten im Überlinger Mantelhafen an ihren Liegeplätzen festgemacht. Die Diebe stiegen über ein Fenster ein und gelangten so in den Innenraum der Schiffe. Aus beiden Schiffen entwendeten sie die Tageseinnahmen des vergangenen Wochenendes sowie Wechselgeld. Die Wasserschutzpolizei Überlingen (Tel.: 07551 94959-0) sucht nach Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich der Liegeplätze der beiden Schiffe im Hafen oder auf den beiden Fahrgastschiffen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.