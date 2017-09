Drei von vier Titeln bleiben in Friedrichshafen

Friedrichshafen, 11.09.2017 von Volker Göbner

Mit zwei weiteren Wettfahrten sind die Landesjugend- und Jüngstenmeisterschaften (LJM) Baden-Württemberg, ausgerichtet vom Württembergischen Yacht-Club (WYC) und dem Wassersportverein Friedrichshafen-Fischbach (WVF), am Samstagnachmittag abgeschlossen worden.

Die neuen Landesjugendmeister heißen Marc Hildebrand und Julian Sobott (WYC/SMC Friedrichshafen) im 420er, Luca Jost (WYC) im Optimisten und Amelie Zartl (WYC) im Laser Radial. Nur in der Europe konnte Viola Loos vom Stuttgarter Segel-Club ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen.

Mit Startverschiebung hatte auch der dritte Tag begonnen. Weit draußen im See wehte eine kleine Brise aus Süd, vor Seemoos war der See glatt – und im Westen standen bereits die grauen Wolken des angekündigten Regengebietes. Doch mit acht guten Läufen in allen vier Klassen war die LJM „bereits im Sack“, nirgends breitete sich daher Nervosität aus. Sollte noch Wind kommen, würde gesegelt werden, sollte kein regattatauglicher Wind kommen, wäre es auch kein Unglück. Doch um 12 Uhr kam Wind mit 10 bis 14 Knoten (gute drei Beaufort) aus West auf, der später auf Südwest drehte – und auch wieder nachließ. Regenschauer sorgten für Kontrastwetter zu den beiden ersten Tagen. In allen vier Klassen konnten so die noch ausstehenden beiden Rennen durchgeführt werden. Damit wurden erstmals seit langem tatsächlich alle ausgeschriebenen zehn Läufe auch gesegelt, da ja an den beiden ersten Tagen schon jeweils vier Wettfahrten absolviert waren.

Souverän setzten sich im 420er die führenden Marc Hildebrand und Julian Sobott gleich auf der Startkreuz wieder an die Spitze und segelten mit dem Laufsieg auch zum vorzeitigen Titelgewinn. Franziska Nussbaumer und Rickmer Lenk (YC Langenargen/WYC) verteidigten mit zwei dritten Plätzen den zweiten Gesamtrang vor Amelie Pätzold und Anna Heitland vom DTYC am Starnberger See.

Eng sollte es bei den Optimisten werden. Die besten Nachwuchssegler in der Jüngstenklasse (unter 15 Jahre) machten auch im neunten Lauf die vorderen Plätze unter sich aus. Luca Jost segelte einen ersten Platz und wahrte damit seine Siegchancen. Frederik Steuerer kam gleich als Zweiter ins Ziel und hatte damit vor dem letzten Lauf noch acht Punkte Vorsprung auf Jost. Doch dann wurde es dramatisch. Jost lag im letzten Lauf wieder vor Steuerer, der machte sich in den Augen der Jury eines Regelverstoßes schuldig – und wurde „angepfiffen“. Normal zieht dies einen Strafkringel nach sich – doch Steuerer war nach einer Bojenberührung tags zuvor auch schon einmal angepfiffen worden. Da sind die Regeln unbarmherzig: Wer zweimal auffällt, muss dieses Rennen sofort aufgeben. Damit war der Gesamtsieg auch weg. Luca Jost gewann nach der Bayerischen Jugendmeisterschaft somit auch die von Baden-Württemberg. Frederik Steuerer wurde Vizemeister, auf Rang drei segelte David Rohde (YC Hard, Österreich).

Auch im Laser Radial machten es die Teilnehmer noch einmal spannend. Denn Amelie Zartl kam zunächst nur als Vierte ins Ziel und büßte ein paar Punkte ihres Vorsprungs ein. Drei Zähler lag sie damit nur noch vor dem Günzburger Florian Hafner. Im letzten Lauf zeigten dann beide Nerven. Zartl segelte gar nur als Sechste ins Ziel – doch Hafner verwandelte die Vorlage nicht. Mit Platz vier verkürzte er nur auf einen Punkt Abstand. So ging der Titel Landesjugendmeisterin doch an die Tettnangerin Amelie Zartl vom gastgebenden WYC. Dritter wurde Felix Reith vom DTYC Tutzing.

Bei den Europes machte Viola Loos vom Stuttgarter Segel-Club mit einem weiteren ersten Platz den erneuten Titelgewinn perfekt. Im letzten Rennen, zu dem sie nicht mehr hätte antreten müssen, segelte sie noch einen dritten Platz und hielt ihre Verfolgerin Elina Schieback vom Nürnberger YC Noris auf Distanz. Dritter blieb Paul Diebold (Ruder-Club Rastatt).

„Es gab wenig Proteste“, war Timo Haß, Jury-Obmann bei der LJM, von der Regelkunde der Segler angetan. So gab es wenig Arbeit für die Jury. Allerdings führte er das vor allem darauf zurück, dass die beiden Clubs viele Wasserschiedsrichter auf den drei Bahnen eingesetzt hatten. Günther Widmer, Regattaobmann des WYC, bedankte sich bei der Preisverleihung bei den vielen Helfern, insbesondere den drei Teams um die Wettfahrtleiter Claudia Bucher (WVF), Alexa Schaufler und Conrad Rebholz (WYC).

Auch wenn man an den Vormittagen etwas auf Wind warten musste, „haben wir drei sehr super Tage gehabt mit zehn guten und fairen Wettfahrten“, war Fabian Bach, Landesjugendobmann für Baden-Württemberg, mit der LJM zufrieden.

„Ab nächstem Jahr wird es gemeinsame süddeutsche Jugendmeisterschaften geben. 2018 wird diese Ende August, Anfang September in Starnberg ausgetragen, im Jahr darauf dann wieder am Bodensee“, kündigte Bach an.

LJM 2017 Baden-Württemberg, Endergebnisse

420er

1. Marc Hildebrand und Julian Sobott, WYC, GER 54436, 11 Punkte

2. Franziska Nussbaumer und Rickmer Lenk, YC Langenargen/WYC, GER 55668, 23 Punkte

3. Amelie Pätzold und Anna Heitland, DTYC Tutzing, GER 56323, 28 Punkte

Optimist-Dinghy

1. Luca Jost, WYC, GER 1231, 33 Punkte

2. Frederik Steuerer, Augsburger Segler-Club, GER 1009, 33 Punkte

3. David Rohde, YC Hard (Österreich), AUT 1250, 40 Punkte

Laser Radial

1. Amelie Zartl, WYC, GER 210066, 24 Punkte

2. Florian Hafner, Skippergilde Schwaben, GER 209127, 25 Punkte

3. Felix Reith, DTYC Tutzing, GER 210901, 27 Punkte

Europe

1. Viola Loos, Stuttgarter Segel-Club, GER 128, 14 Punkte

2. Elina Schieback, YC Noris, GER 1596, 19 Punkte

3. Paul Diebold, Ruder-Club Rastatt, GER 1232, 25 Punkte

vollständige Ergebnislisten: www.ljm-bw.de