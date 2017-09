Der Cape Crow Yacht Club (Team Schweden) hat das Nord Stream Race 2017 gewonnen.

Dem jungen schwedischen Team mit Profi-Skipper Patrik Sturesson reichte am Ende ein dritter Platz auf der vierten und entscheidenden Etappe von Helsinki nach St. Petersburg, um die Ostsee-Langstrecken-Regatta für sich zu entscheiden.

Bis zum Finish war es ein äußerst knappes Rennen: Das siegreiche russische Team vom Club Lord of the Sail – Europe ging nach rund 170 Seemeilen um 19.45 Uhr (Ortszeit) mit nur einer Minute Vorsprung vor dem finnischen Team in St. Petersburg über die Ziellinie, dicht gefolgt vom Cape Crow Yacht Club (nur drei Minuten nach dem Nyländska Jaktklubben aus Finnland)

Der Nyländska Jaktklubben (Team Finnland) konnte sich mit dem zweiten Platz in der letzten Etappe den zweiten Platz in der Gesamtwertung hinter dem schwedischen Team sichern.

Der Deutsche Touring Yacht-Club (Team Deutschland) wurde in der letzten Etappe vierter und belegt somit in der Overall-Wertung Platz drei.

Eine völlig erschöpfte, aber überglückliche Laura Fischer vom Deutschen Touring Yacht-Club: "Ich bin überglücklich, dass wir angekommen sind und freue mich jetzt besonders auf richtiges Essen und eine Dusche."

Der Frederikshavn Sejlklub (Team Dänemark) hatte beim Start in Helsinki mit einem leichten Schaden an der Mastschiene zu kämpfen. 20 Seemeilen nach dem Start entschieden sich die Dänen, die Etappe nicht zu beenden und nach Tallin in Estland zu segeln, um das Probleme genauer untersuchen zu lassen und größere Schäden zu vermeiden.

Das knappe Finish der drei führenden Teams zeigt, dass alle Crews die brandneuen One-Design ClubSwan 50 Rennyachten auf allerhöchstem Niveau gesegelt haben.