Erschöpft nach mehreren Kenterungen

Wasserburg, 07.09.2017 von IBN

Gestern wurde zunächst seewärts der Wasserburger Berge im Bodensee durch die Bootsbesatzung des Polizeibootes Hecht aus Lindau eine Surferin außerhalb der Surfzone festgestellt.

Die 47-jährige Surferin aus Weingarten fiel mehrmals aufgrund des böigen Windes aus westlicher Richtung und des Seegangs ins Wasser. Aufgrund der vielen Wasserstarts war sie schließlich so erschöpft, dass sie von der Besatzung des Polizeibootes Hecht mit dem Surfbrett an Bord genommen wurde. Sie wurde dann in Ufernähe in der Nähe Ihres Startplatzes wieder abgesetzt. Dort konnte sie mit Hilfe eines jungen Mannes das Ufer erreichen.

Kurze Zeit später entdeckte die Besatzung des Polizeibootes auf Höhe des Rehener Horns eine mit einem Segler besetzte gekenterte Segeljolle. Mit Hilfe der Besatzung des Polizeibootes konnte der 36-jährige aus Lindau sein Boot zunächst wieder aufstellen und ein kurzes Stück segeln. Dann kenterte er erneut. Mit erneuter Hilfe konnte die Jolle wieder aufgerichtet werden. Der Segler war in der Zwischenzeit so erschöpft, dass die Segel geborgen wurde und die Jolle vom Polizeiboot in Schlepp genommen wurde. Das zufällig vorbeikommende Feuerwehrboot aus Wasserburg übernahm die Jolle und schleppte die Jolle mit dem Segler in den Hafen Wasserburg.