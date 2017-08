Fahrtentreffen der Shark24 Bodenseeflotte

Kreuzlingen, 28.08.2017 von IBN

Vom 19./20. August trafen sich die Shark24 vom Bodensee in Kreuzlingen zum diesjährigen Flottentreffen, welches die Schweizerische Shark24 Klassenvereinigung unter der Leitung von Monserat und Ruedi Keller im Clubhaus des YCK organisierten.

Gestartet wurde mit einer Regatta: Einem Seezeichenparcour im Konstanzer Trichter. Dieser fand zwar beim schönsten Sonnenschein statt, jedoch bei sehr schwachem Wind. Umso freudiger segelte das Feld fast geschlossen über die Linie und gleich weiter in den Hafen, wo das Abendprogramm wartete. Zeit zur Gemütlichkeit, Essen, Austauschen oder einfach nur herumtoben für die Kinder war angesagt. Die Familienfreundliche Shark rücke mit Kind und Kegel an.

Am Sonntag galt es für Jung und Alt trotz den frischen Spätsommer-Temperaturen, nach dem Frühstück ein SUP Rennen zu bestreiten. So jagten sich die Sharkis nun viel näher am Wasser gegenseitig am Seeufer hinterher. Erstaunlicher Weise blieben alle auf dem Brett, die Fahrart passte jeder seinen Fähigkeiten an, den auch hier war es der Spass der zählte, welchen wir reichlich hatten.

Nach einer weiteren Stärkung waren wir auf die Siegerehrung vorbereitet, es war wichtiger dabei zu sein als zu gewinnen. Doch dieses Jahr wurde am Flottentreffen der Bodensee Sharks der "Ueli Lüscher Cup" ins Leben gerufen. Dieser ewige Wanderpreis soll an Ueli Lüscher YCK erinnern, welcher ein sehr grosszügiger Förderer der Shak24 Klassen und deren Anlässe war.

Peter Busenhart