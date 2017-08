Top-Ten-Erfolg für Pauline Liebig, Svenja Weger

Hamburg, 28.08.2017 von IBN

Die deutschen Seglerinnen haben die Laser Radial Weltmeisterschaft vor Medemblik in Holland mit zwei starken Resultaten beendet.

Pauline Liebig vom Deutsch-Schweizerischen Motorboot-Club konnte sich im herausragend besetzten Feld der 99 Starterinnen als Neunte eine Top-Ten-Platzierung erkämpfen. Svenja Weger (Potsdamer Yacht Club), Europameisterin von 2014, glänzte mit zwei Tagessiegen und WM-Platz elf. Weltmeisterin wurde in ihrem Heimatrevier zum dritten Mal nach 2011 und 2014 die niederländische Olympiasiegerin Marit Bouwmeester vor ihrer belgischen Dauer-Rivalin Evi van Acker. Bronze ersegelte die Japanerin Manami Doi.

Mit Platz neun bei diesen Welttitelkämpfen hat die 23-jährige Pauline Liebig eines der besten Ergebnisse ihrer Karriere erzielt. Und auch der elfte Platz der 23-jährigen Svenja Weger zeigt, dass die Laser-Radial-Steuerfrauen im German Sailing Team der Weltspitze in ihrer Disziplin wieder ein Stück näher gerückt sind und den olympischen Medaillengewinnerinnen phasenweise überzeugend Paroli boten. „An diesem Punkt müssen wir jetzt intensiv weiter arbeiten, das ist immer noch ein laufender Prozess“, sagte Coach Per Baggøe, „Svenja und Pauline hatten eine ganze Reihe sehr guter Einzelergebnisse und in den Rennen jeweils starke Starts. Das ist in so einem Weltklassefeld entscheidend. Sie sind nah dran an der Spitze. Die anderen sind nicht schneller.“

„Die Ergebnisse von Pauline Liebig und Svenja Weger, die nach ihren zwei überragenden Tagessiegen in Folge zwischenzeitlich sogar auf Medaillenkurs segelte, unterstreichen den Aufwärtstrend in der deutschen Laser-Radial-Trainingsgruppe. Das freut uns sehr! Nimmt man den Jugend-WM-Titel von Hannah Anderssohn (Warnemünder Segel-Club) aus der vergangenen Woche und die Plätze fünf und neun von Laura Schewe (Kieler Yacht-Club) und Julia Büsselberg (Verein Seglerhaus am Wannsee) dazu, dann dürfen wir für die olympische Einhand-Disziplin der Frauen nach dem Neuaufbau optimistisch in die Zukunft blicken. Die Arbeit mit den Trainern Per Baggøe und Franziska Goltz trägt Früchte“, sagte DSV-Sportdirektorin Nadine Stegenwalner.



Weltmeisterschaft Laser Radial, Medemblik, Holland (Endstand nach 10 Wettfahrten)

1. Marit Bouwmeester (NED), 22 Punkte

2. Evi Van Acker (BEL), 31 Punkte

3. Manami Doi (JPN), 40 Punkte

9. Pauline Liebig (Kiel, Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club), 82 Punkte

11. Svenja Weger (Kiel, Potsdamer Yacht Club), 86 Punkte