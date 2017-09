Hausmesse mit In-Water-Boatshow im BootCenter Konstanz

Konstanz, 15.09.2017 von IBN

Bereits zum 11. Mal findet im BootCenter Konstanz die traditionelle Hausmesse mit In-Water-Boatshow statt.

Vom 23. September bis 1. Oktober besteht täglich von 10 – 20 Uhr die Möglichkeit, einen Großteil der Boote in ihrem Element zu besichtigen und auch teilweise Probe zu fahren.

Von Galeon zeigt das BootCenter Konstanz die 305 Open, 305 HTS sowie die 405 HT, des Weiteren das Erfolgsmodell 325 HTS sowie als Neuboot in Hardtopversion - die Galeon 365 HTS - und die Galeon 380 Fly.

Von Bayliner wird das komplette Programm vorgeführt: E6, E7, CC6, VR6, VR5 Cuddy, 742 Cuddy, 842 Cuddy und Ciera 8. Der Newcomer für 2018 - die VR4 - wird ebenfalls Teil der In-Water-Boatshow sein.

Von der italienischen Cranchi Werft wird die neue Cranchi 27 Endurance ausgestellt. Ebenfalls kann nach Terminvereinbarung die Cranchi Z 35 und Cranchi 30 Endurance gezeigt werden.

Die neue Steeler 53 Panorama in Aluminium steht als Neuzugang bereits im Hafen am Seerhein. Das BootCenter Konstanz hat gemeinsam mit der erfolgreichen Steeler Werft aus Holland ein eigens für den Bodensee kreiertes Modell gebaut: die Steeler NG 36. Ein Stahlboot der besonderen Art, das alle Anforderungen für den Bodensee in höchstem Maß erfüllt und ein wahres Raumwunder ist.

Die Tender von Steeler Yachts heißen Bronson, hier wird die neue Bronson 29 komplett aus Aluminium gezeigt, ein Hingucker der Extraklasse.

Des Weiteren stehen wieder einige gepflegte Gebrauchtboote bereit.

Das Team des BootCenter Konstanz freut sich auf seine Besucher und steht für Terminabsprachen gerne zur Verfügung.

www.bootcenter.com