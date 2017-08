Konstanzer Yacht Club auf Patz 6

Glücksburg , 21.08.2017

Nach der letzten Regattaserie der 2. Segel Bundesliga in Glückburg ist der Klassenerhalt souverän gesichert und das Ziel sicher unter den ersten zehn zu sein ebenfalls erreicht.

Die ersten fünf Plätze haben norddeutsche Vereine unter sich aufgeteilt (Gewinner SV Itzehoe, dann Flensburger SC, Akad.SV Warnemünde, Blankenseer SC und Schlei SC)

Auch wenn der 14. Platz in Glücksburg nicht das beste Ergebnis der Serie ist, so ist er für uns dennoch beachtenswert gewesen, denn wir haben eine ganz neue Crew nach Glücksburg geschickt und nur Noel Beck ist aus der angestammten Mannschaft. Caroline Schrimper hat gesteuert, sie ist eine erfahrene Regattaseglerin und war ebenfalls Präsidentin unserer Jugendabteilung des SSCK (Schüler Segel Club Konstanz). Wany Märkle-Huss hat das Vorschiff übernommen und Christoph „Toffi“ Hardt ist ebenfalls ein erfahrener Regattasegler. Die Windbedingungen waren für alle anspruchsvoll, mit immer wieder durchziehenden Böenfelder mit bis zu 7 Beaufort. Auf der Rückfahrt haben die vier räsoniert und festgestellt, dass es doch immer wieder zu kleinen Abstimmungsproblemen gekommen war, die man mit mehr Übung und Erfahrung vielleicht hätte vermeiden können. Bei der grossen Leistungsdichte wird jedoch jeder kleine Fehler sofort geahndet. So gab es aber immerhin im letzten Drittel der Wettfahrten auch zwei erste Plätze, die auch diesem Team ihr eigenes Potential zeigten.

„Wir haben uns ebenfalls gefreut über den grandiosen zweiten Platz der Überlinger vom BYCÜ, die gesamthaft jetzt auf Rang 8 stehen und damit auch nächstes Jahr wieder mit von der Partie sind“. Es ist schön zu sehen, dass sich im Laufe einer solchen Saison unter vielen Team miteinander eine Vertrautheit und Freundschaft einstellt. Unsere Mannschaft betont immer wieder, dass Sie viel viel Spass miteinander haben und diese Art der Regatten sehr spannend finden. Alles geht so schnell; es sind meist sechs Wettfahrten je Tag mit jeweils nur einer Viertelstunde Dauern, Schiffe werden gewechselt, das Leistungsniveau ist hoch und alle im Team sind gleichermassen voll gefordert. „Es ist ein tolles Regattaformat“, sagte Noel Beck am Telefon auf der Rückfahrt nach Konstanz. „Nein, es ist ´obergeil´ „wird er vom Fond aus korrigiert. Abendliche Rahmenprogramme wie in Glücksburg ein Spanferkel- und Ochsengrillen sind dann auch wunderbare Abrundungen, denn der Segler lebt nicht nur vom Wind allein.

Ziele für das nächste Jahr ist es, die Basis an verfügbaren Leistungssegler auszubauen und somit über ein grösseres Reservoir an Top-Seglern auf den verschiedenen Positionen zu verfügen. Dazu braucht es auch ein intensives Training, bei dem man sich mit den anderen Bodenseeclubs vielleicht zusammentun kann. Es wird immer wieder vorkommen, dass Studien-Prüfungen oder Arbeitsumstände nicht die Teilnahme an allen Events erlauben werden und es hilft auch dem Vereinsleben wenn hier eine Durchlässigkeit besteht zu talentiertem Nachwuchs, der sich engagieren möchte. Mit Freude können wir konstatieren, dass es hier intern ein grosses Interesse gibt. Abschliessend kann man festhalten, dass der Konstanzer Yacht Club auch dieses Jahr stolz auf sein J70 Team ist und wir den sechsten Platz in der 2. Bundesliga als respektablen Erfolg sehen.

Martin Rösch, KYC