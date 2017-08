Gaudi – Sport – Teamgeist

Radolfzell, 18.08.2017 von IBN

Wo sonst kann man diese wichtigen Elemente des täglichen Lebens so gut miteinander vereinen wie beim Großkanadierrennen des Kanu-Clubs, das vergangenen Monat auf und vor dem Vereinsgelände in den Herzen ausgetragen wurde.

23 Mannschaften hatten sich gemeldet und starteten dann auch in 3 Kategorien – männlich, weiblich und Mix. Viele Vereinsmitglieder hatten ihre Arbeitskollegen oder Fasnachtsfreunde, oder einfach nur Freundeskreise dazu gewonnen, mitzumachen. 8 Mann / Frau – alle in einem Boot – es kommt auf jeden an – wer nicht in die gleiche Richtung fährt oder denselben Takt annimmt stört das Klima an Bord und gefährdet somit auch den Sieg. Welche Chance für ein neues Gemeinsam-Gefühl und die vielen Diskussionen, was man gemeinsam besser machen könnte. Das hat vor Jahren auch die Verwaltung des Gesundheitsverbundes Landkreis Konstanz erkannt – und schickt seither zwischen 5 und 15 Mannschaften an den Start. Das Witzige an diesem Event ist dann auch die Bekleidung, nachdem im letzten Jahr ein Sado-Maso-Boot der Knüller war konnten dieses Jahr die Pina Coladas den Preis für das originellste Team für sich gewinnen – ein von der Kurküche gespendetes Fresspaket, das nach eigenen Aussagen noch in derselben Nacht genossen wurde.

Holger Goertz hatte diese Veranstaltung vor 8 Jahren im Rahmen des 75-jährigen Jubiläums in’s Leben gerufen – und es erfreut sich nach wie vor großer Begeisterung. Schon die Trainingseinheiten im Vorfeld bringen die Mannschaften zusammen – Besprechungen über gemeinsames Outfit und spezielle Taktiken sind an der Tagesordnung.

Nach der Begrüßung durch den 1. Vorstand Jürgen Schneider ging es zur Sache. Pünktlich um 14:00 Uhr wurden die Mannschaften vorgestellt – von den High Voltage Brothers (Stadtwerke Radolfzell) über die Wooden Warriors (Holzbau Massler), bis hin zu den Candy Chicken (eine Kooperation zwischen den Candy-Dolls und den Zeller Hühners, allen Fasnachtern wohlbekannt), eine bunt gemischte Gruppe. Schön, dass auch die Fa. TRW immer mit einer Jugendmannschaft vertreten ist.

Start um 14:30 Uhr mit viel Wind – eine zusätzliche Herausforderung. Mit zwei Großkanadiern musste jede Mannschaft jede Startbahn einmal bewältigen – mit einer Wende, die nicht allen gleich gut gelang. Zurück auf der Startlinie galt es dann noch, einen Ball in einem Trichter zu platzieren – was des öfteren zu einem beherzten Sprung ins Wasser und teilweise auch zum Kentern des Bootes führte. Mitglieder des KCR waren dauernd beschäftigt, die Boote im Startbereich an der Linie zu halten und dann im Ziel wieder zu entleeren. Ein nasses Vergnügen.

Nach den letzten beiden – leider schon von oben nassen Wettfahrten dann um 18 Uhr die Siegerehrung – der Narrengarde (nach eigenen Schätzungen mit 800 kg Tiefgang) war es leider nicht gelungen, den dritten Sieg in Folge und somit den Pokal einzufahren – der ging dieses Mal an die „Landfrauen und Freunde“, sie hatten mit dem KCR Vorstand auch den Vorteil eines geübten Steuermanns, dicht gefolgt von den Wooden Wariors, die zum ersten Mal dabei waren und in der Gesamtwertung die zweitbeste Zeit einfuhren.

Bei den Damen hatte das Mix-Team Candy-Chicken die Nase vorn. mit nur 5 Sekunden Rückstand folgte die Sozialstation Radolfzell vor den Alten Schachteln.

Beim Mix holte sich die 2. Volleyball Stahringen den Pokal – mit nur 7/10 Sekunden Vorsprung vor den ZF TRW Azubis. Pina Colada erreichte Platz 3.

Abends inzwischen traditionell das Sommerfest des Kanu-Clubs mit Livemusik und Barbetrieb. Trotz 2-stündiger Gewitterfront mit Regen und Hagel ließen sich die Paddler die Festlaune nicht verderben und gegen später wurde sogar noch das Lagerfeuer angezündet.

Schade, dass nicht mehr Radolfzeller Vereine oder Betriebe mit ihren Mannschaften dabei sind. Vielleicht gleich für nächstes Jahr den Termin vormerken – es ist immer der 2. Samstag im Juli.