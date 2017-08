Schwerer Schiffsunfall auf dem Bodensee

Reichenau, 16.08.2017 von IBN

Kurz vor 16:00 Uhr ereignete sich am heutigen Nachmittag mitten auf dem Gnadensee ein schwerer Schiffunfall. Nach den derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen kollidierte ein von Allensbach in Richtung Reichenau fahrendes Motorboot mit einem voll unter Segel fahrenden Segelboot. Dabei erlitt ein vorn in der Bugspitze des Motorbootes sitzender 5jähriger Junge durch den Zusammenstoß einen Trümmerbruch sowie Quetschungen eines Beines. Der Junge wurde nach ambulanter Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die auf dem Motorboot ebenfalls mitfahrende 13-jährige Schwester sowie die Mutter des Jungen wurden leicht verletzt. Unverletzt blieben der 67jährige Großvater des Jungen als Bootsführer sowie der Lebensgefährte der Mutter. Das durch den Aufprall gekenterte Motorboot wurde kieloben nach Allensbach geschleppt. Das beschädigte Segelboot, dessen Insassen den Aufprall unverletzt überstanden, konnte aus eigener Kraft den Yachthafen Herrenbrücke anfahren. Die ersten polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Schiffsführer des Motorbootes wohl im Rahmen eines Beschleunigungsvorgangs das Segelboot übersehen hat. Polizeibeamte der Wasserschutzpolizei und des Polizeipräsidiums

Konstanz sowie die Rettungsdienste und die Feuerwehr waren sowohl auf der Reichenau als auch in Allensbach im Einsatz.