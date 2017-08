SM und Em der Drachen am Thunersee

Thun, 11.08.2017

Vom 9. – 12. August findet beim Thunersee Yachtclub die Schweizermeisterschaft der Drachen und dann die Europameisterschaften (15. – 19. August) statt.

Bei den Teilnehmern handelt es sich um das «WOH IS WHO» in der internationalen Seglerszene. Weltmeister, Americas-Cup Gewinner, Olympiasieger, Europameister und Schweizermeister sind am Start. Über 10 Nationen mit 60 Booten erküren den Europameister. Zudem ist eine lokale Verankerung vorhanden, kommen doch mehr als 10 Boote aus allen Regionen der Schweiz.

Kontaktpersonen: Walter J. Zürcher 079 697 17 29 bis am 9. August anschliessend Sekretariat im Thunersee Yachtclub Lotti Schmid 079 222 72 65

Informationen: www.Dragoneuro2017.ch