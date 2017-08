Alkoholisierte Bootsführer

Allensbach, 07.08.2017 von IBN

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein Bootsführer, der am Montag, gegen 02.45 Uhr, mit zwei Mitfahrern von der Reichenau nach Allensbach übersetzte. Zeugen beobachteten die sichtbar alkoholisierten Personen und verständigten die Polizei, die den Bootsführer am Ufer in Allensbach kontrollierte. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille ergeben hatte,

erfolgte eine ärztliche Blutentnahme. Gegen den Mann wird wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs ermittelt. Bereits am Freitagabend, gegen 23.00 Uhr, berührte ein Bootsführer im Sportboothafen "Herrenbrücke" laut Zeugenaussagen beim Manövrieren ein Boot. Ob es dabei beschädigt wurde, ist noch unklar. Von der verständigten Polizei wurde bei dem Bootsführer ein Atemalkoholtest veranlasst, dereinen Wert von rund 1,3 Promille ergab, weshalb eine ärztliche Blutentnahme veranlasst wurde. Gegen den Bootsführer wird ebenfalls wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs ermittelt.