Zufriedene Gesichter beim 11. Barrediesle-Cup

Konstaanz, 07.08.2017 von IBN

Der diesjährige Barrediesle-Cup – eine Regatta für die Bootsklasse Optimist – fand dieses Jahr am 22. Juli im Rahmen des Hafenglonkertages des KYC statt.

Pünktlich zu Beginn der Wettfahrten kam ein leichter Ostwind auf, gerade richtig für die 22 jungen, ambitionierten Segler der Jüngstensegelgruppe. Die Kinder im Alter von 7-14 Jahren wurden von den Trainern Amelie Schmutz, Christoph Mayer und Richard Bartscher in 3 "Leistungsgruppen" eingeteilt und so wurde im Bronze- (Anfänger), Silber (Fortgeschrittene) und Goldfeld (Profis) direkt vor dem Yachthafen in der Seestraße um die Wette gesegelt. "Vorallem für die Eltern ist es ein schönes Erlebnis hautnah zuschauen zu können, was die Kinder über die Saison gelernt haben", so Amelie Schmutz.

"Trotz des perfekten Windes sind die Verhältnisse heute nicht einfach, da wir eine starke Strömung genau aus der Windrichtung haben und damit müssen die Kinder erstmal zurechtkommen", beschreibt Richard Bartscher die Situation auf dem Wasser.

Die Bronzegruppe gewann souverän mit einem deutlichen Vorsprung Leni Hallmann. Die Silbergruppe gewann Aron Fessler dicht gefolgt von Benno Böhm auf dem 2. Platz und 3. wurde Luna Montau. Luna überzeugte vorallem als absolut jüngste Teilnehmerin in dieser Gruppe.

In der Goldflotte wurde mit zwei Wettfahrten und großer Beteiligung stark um die vorderen Plätze gekämpft.

Auf dem dritten Platz (punktgleich mit dem zweiten) lag schlussendlich Jacob Mayer, Zweiter wurde Elias Fauser Zweiter. Die zwölfjährige Annika Gröpper bewältigte die schwierigen Wind- und Stromverhältnisse am besten, und siegte in beiden Wettfahrten. Sie gewann verdient den begehrte Wanderpokal somit im dritten Jahr in Folge, so dass die strahlende Siegerin ihn dauerhaft behalten kann.

Ergebnis

Bronzeflotte

1. Leni Hallmann

2. Anton Zeleny

3. Lucian Schmiechen

4. Nele Ilsinger

6. Kim Kenu Enigk

6. Johann Jüngling

6. Janis Koschorke

Silberflotte

1. Aron Fessler

2. Benno Böhm

3. Luna Montau

4. Florentine Scharley

4. Maximilian Wirth

4. Karl Jüngling

Goldflotte

1. Annika Gröpper

2. Elias Fauser

3. Jacob Mayer

4. Henri Hallmann

5. Ben Jonner

6. Aron Fessler

7. Anna Maier