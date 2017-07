Betz bei EM Platz 4 in der Mix Wertung

Überlingen, 31.07.2017 von IBN

Das Segelteam vom SMCÜ mit Markus Betz und Monica Schuster wurde bei der Europameisterschaft in Dervio/Comer See 4. bestes Team bei den Mix-Mannschaften und 13 in der Gesamtwertung.

„Der Comer See zeigte sich bei 1-4 Windstärken von einer ganz anderen Seite: untypische Winddreher von 25° oder plötzlich war der Wind weg.“ In viele Windkanten gelangte der Tornado von Betz nicht hinein, und die Tornados segeln sehr unterschiedlichen Speed bei einem Unterschied von nur einer Windstärke. So kann man Umwege bei 1-2 Windstärken mehr in Kauf nehmen – aber diese Vorauszusagen bzw. zu berechnen ist das große taktische Spiel beim Rennkatamaran. Nicht immer war der kürzeste Weg an die Bahnmarke auch der Schnellste. Außerdem sind Markus Betz und seiner Vorschoterin Monica Schuster gleich am 1. Wettfahrttag die Leinen des Genuafalls gerissen und sie mussten die Wettfahrt aufgeben. Die sportlichen Herausforderungen in diesen 4 Tagen verlangten bei Windstärken von 2 bis 5 Windstärken der Rennkatamaran Mannschaft alles ab.

„Und wieder einmal hat meine Vorschoterin sehr gut mitgehalten!“, lobte Betz seine Vorschoterin. Monica Schuster war begeistert vom italienischen ischen Ambiente und Umgebung: „Im Großen und Ganzen war es eine tolle Europameisterschaft mit zwei Wettfahrten pro Tag 28° Lufttemperatur und schönen Winden.“

„Wie sagt man so schön: nach der Regatta ist vor der Regatta - nun sind wir bei den Vorbereitungen für das diesjährige Key-Event: die Weltmeisterschaft in Thessaloniki in Griechenland. Das Schiff wird nun in den nächsten Tagen generalüberholt, alle Leinen werden ausgewechselt, damit keine Leine reißen kann.“, ist Betz zuverichtlich.