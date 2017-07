Der LSC macht Schule

Lindau, 25.07.2017 von IBN

Der Lindauer Segler-Club bringt Lindauer Schüler zum Segeln.

„Das ist ziemlich cool,“ meinte Carlotta vom Valentin-Heider-Gymnasium, als sie wieder vom Schulboot stieg, einem reinrassigen Regattaschiff vom Typ J70. Für die Schülerinnen und Schüler der neunte Klasse war es ein Abenteuer: „Wir haben sogar einen Sonnenschuss gemacht.“



„Es war auch kein richtiger Sonnenschuss,“ meinte Samuel Störr. Der 17-Jährige ist selbst Schüler am Valentin-Heider-Gymnasium und leitet die Segel-AG. „Ich habe nur einen Sonnenschuss angedeutet, damit sie sehen, was das ist – und wie man wieder rauskommt.“ Und dann macht bei wenig Wind, 23 Grad Wassertemperatur und über 30 Grad Lufttemperatur ein eventuelles Bad im Bodensee so ziemlich gar nichts aus.

Samuel weiß, wie ein Boot funktioniert, er ist LSC-Mitglied und Deutscher Jugendmeister im 420er. Mit so viel seglerischer Autorität versehen, hörten die Schülerinnen und Schüler ihrem Lehrer sogar gebannt zu, als er in einer Flautenstunde an der Tafel die Theorie von Wende und Halse erklärte und wann der Bug und wann das Heck durch den Wind geht.

„Wir können nicht warten, bis die Nachwuchssegler zu uns kommen,“ so LSC-Jüngstenwart Markus Mayer. „Wir müssen die Kinder und Jugendlichen in der Schule abholen, und wir wollen ihnen zeigen, dass Segeln zu Unrecht einen elitären Ruf hat. Das kann sehr sportlich sein, aber es macht immer Spaß.“

Die Zusammenarbeit mit dem Valentin-Heider-Gymnasium soll in den nächsten Wochen fortgesetzt werden, die Segel-AG ist offen für alle Schüler des VHG.

„Es gibt aber noch weitere Schulen in Lindau,“ sagt LSC-Jugendwart Paul Käser. Zusammen mit Alex Kickl ging er mit Schülern des Bodenseegymnasiums ebenfalls aufs Wasser. „Man muss nur die Fotos anschauen, wie viel Spaß es den Buben gemacht hat.“ Im Bogy wird sich der LSC auch an den Wassersporttagen beteiligen. „Es ist eine gemeinsame Neigung, die die Segler aller Schulen eint,“ so Thomas Schmidt, Sportlehrer am Bodenseegymnasium.

Und ein Schnuppersegeln gab es auch bereits mit der Grundschule in Reutin, da kamen 22 Schüler der vierten Klasse in den LSC, segelten auf stabilen Yachten und grillten anschließend an der Schräge im Club. Übrigens: ein Junge hat sich gleich in der Optigruppe des LSC angemeldet.