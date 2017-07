Gerd Schmitzer und Tina Vercouteren WM-Dritte in Dänemark

Stuttgart, 21.07.2017 von IBN

Das Team aus Neuravensburg hatte sich bereits 2016 in Ranglistenregatten für die Weltmeisterschaft qualifiziert und konnte mit den weltbesten F18-Katamaranseglern in Dänemark an den Start gehen.

Das für Deutschland startende Team vom TSG-Lindau-Zech Abteilung Wassersport hatte bei den schwierigen Windbedingungen und diesem starken Teilnehmerfeld, das keinen Fehler verzieh, in den Qualifikationsrennen Probleme ihrer Form zu finden.

Nach sechs Qualifikationsrennen teilten sich die 124 Teilnehmer aus 19 Nationen in die Gold- und Silberfleet. Das Neuravensburger Team qualifizierte sich trotz ihrer Startschwierigkeiten für die Goldfleet. Jetzt hieß es sich im Feld der Profis zu beweisen. Die Wetterprognose, mit bis zu 6 Windstärken, für den ersten Renntag in der Goldfleet waren für das leichten Team keine idealen Voraussetzungen um Plätze gut zu machen. Obwohl viele Teams mit Mastbruch und zerrissenen Segeln aufgeben und andere mit Kenterungen zurechtkommen mussten, konnte das Team Schmitzer/Vercouteren mit diesen Bedingungen besser als erwartet umgehen und schob sich um 9 Plätze nach oben.



Am nächsten Tag ein völlig anderes Bild. Nach dem Startschuss um 11 Uhr stellte sich völlige Flaute ein, die zum Rennabbruch führte. Nach mehrstündigem Warten auf dem Wasser bei 13 Grad schickte die Wettfahrtleitung das gesamte Feld mit Startbereitschaft an Land zurück. Gegen 17 Uhr frischte der Wind in einer Schlechtwetterfront erneut auf und es konnten noch zwei Rennen unter Bedingungen, die den Vortag toppten, gesegelt werden. Ohne Materialschaden und Kenterung konnte das Team beide Rennen, in denen Windspitzen bis zu 7 Windstärken gemessen wurden, erfolgreich beenden.



Am letzten Regattatag zeigte der Wind sich versöhnlich und bot dem Team Schmitzer/Vercouteren ideale Bedingungen. Somit konnte es in den letzten drei Wettfahrten weitere Punkte gut machen und fuhr

in die Podiumsplätze. Das Team schloss die WM mit einem dritten Platz im Mixed-Team und overall 38ste erfolgreich ab. Den Weltmeistertitel gewannen das Team Heemskerk/Dekker (NED) vor Demesmaeker/Tas (BEL) und van Dijk/de Waar (NED).