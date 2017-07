Finn Meichle ist Opti B - Landesmeister

Langenargen, 14.07.2017 von IBN

Die Landesmeisterschaft 2017 in der Jüngstenbootklasse Opti B ist entschieden. Ein Jahr lang hatten die jungen Segler Punkte auf zahlreichen Regatten in Baden-Württemberg gesammelt. Am 08./09. Juli sollte nun der krönende Abschluss auf dem Apfelcup in Ludwigshafen am Bodensee stattfinden. Doch leider spielte das Wetter nicht mit. Gewitter und Flaute machten es unmöglich, auch nur eine Wettfahrt zu beenden. So wurde die Meisterschaft ohne die Finalregatta gewertet.

Landesmeister wurde mit deutlichem Punktabstand Finn Meichle vom Yacht Club Langenargen. Auch sein Clubkamerad Moritz Stemmler konnte sich mit Rang 4 weit vorne platzieren. Landesmeisterin wurde Sophie Schneider vom Segelverein Schluchsee auf dem zweiten Platz. Platz 3 ging an Rosa Speckle vom Württembergischen Yacht-Club.