Eckhard Kaller hat den Bug vorn

Classic Regatta des Yacht Club Langenargen beschert 8mR-Yachten super Segelbedingungen.

Langenargen, 11.07.2017 von IBN

Es war eine knappe Sache: Am Ende nahm die "Wyvern" mit Eckard Kaller (Yacht Club Meersburg) an der Pinne den Sieg mit nach Hause. Punktgleich - jedoch in der letzten Wettfahrt als zweiter im Ziel - segelte Roel van Merkesteyn mit der "Frøya" auf Platz 2.

Tolle Windbedingungen, faire Wettfahrten aber leider nur fünf teilnehmende Rennyachten der 8mR-Klasse sind die Eckpunkte des Classic Cups, der vor Langenargen ausgesegelt wurde. Besonders der zweite Wettfahrttag bescherte den Crews Segelvergnügen pur. "Wir hatten tolle Segelverhältnisse", resümiert Club-Präsident und Frøya-Skipper Merkesteyn. Aber, "schade, dass bei dieser Regattaauflage andere Klassen nicht gemeldet waren."



Obwohl der Wind wehte, die Wettfahrtleitung wie die Segler übten sich etwas im Lotteriespiel. "Trau keinem Wetterbericht für den Bodensee. Für den ersten Tag war mehr Wind angesagt als für Sonntag. Am Ende war es genau andersherum", erklärte Hans Walter Jöckel, der sich mit Andreas Forschner die Wettfahrtleitung teilte. Was soll's, "wir hatten faire Wettfahrten und zufriedene Teilnehmer", sagte Jöckel nach Abschluss der Regattahauptprobe auf die Achter-Weltmeisterschaften, die der YC Langenargen im nächsten Jahr vor Langenargen ausrichtet.



Das Unwetter mit seinen Regengüssen und Hagel am Samstagabend hat auch die Veranstaltung des YCL nicht verschont. Das abends auf der Terrasse des Restaurants Malereck geplante Dinner musste kurzerhand ins Festzelt verlegt werden. Innerhalb kürzester Zeit wurden freiwillige Helfer zusammen gerufen, das Abendessen konnte in bester Qualität im Festzelt auf dem Monte Erna serviert werden. "Zufriedene Gesichter waren an dem Abend zu sehen - Segler sind es eben gewohnt zu improvisieren", erklärte der an seine engagierten Helfer dickes Lob verteilende Clubpräsident.



Ergebnis 8mR-Klasse:



1. "Wyvern", Eckard Kaller, Yacht Club Meersburg

2. "Frøya", Roel van Merkesteyn, Yacht Club Langenargen

3. "Pandora", Werner Deuring, Yacht Club Bregenz

4. "Bera", Raphael Rüdiger, Yacht Club Bregenz

5. "Edit", Wilhelm Wagner, Segelclub Bodman