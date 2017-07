Klassische Segelyachten auf der Regattabahn

Classic Regatta: Yacht Club Langenargen macht Generalprobe zur WM der 8mR-Yachten

Langenargen, 04.07.2017 von IBN

Classic Regatta heißt das jüngste Regatta-Format des YCL. Am 8. und 9. Juli messen sich zwischen den Bojen vor Langenargen 6mR-, 8mR-Yachten, 45er Nationale Kreuzer und L- Boote. Wie im vergangenen Jahr wird die Classic wieder ein Stelldichein klassischer Segelboot-Schönheiten werden.

Die Regatta ist ein Jahr vor einer seglerischen Grossveranstaltung im YCL auch ein organisatorisches Warmlaufen: Der Yachtclub richtet 2018 nämlich die 8mR-Weltmeisterschaft aus. Die Testläufe in der jüngsten Vergangenheit haben sich nach Worten von Roel van Merkesteyn "bewährt". Der Clubpräsident kann sich deshalb vorstellen, dass das jüngste Regattaformat im Wettkampf-Portfolio des Traditionsclubs Teil des Regattakalenders am Bodensee bleibt.

Merkesteyn. "Wir haben selbst zwei Achter im Club. Mir geht es darum, dass diese wunderschönen Schiffe mit viel Tradition weiterhin in unserem Hafen bleiben." Im Übrigen, der YCL habe eine starke Oldtimer-Flotte in Langenargen. "Deswegen steht es uns gut an, einer Classic Regatta in unserem Club einen Platz zu geben", sagt der aktive Regattasegler. Klar, dass Merkesteyn auch mit seinem "Achter" an den Start geht.

Der veranstaltende Club hofft auch für die anstehende Classic wieder auf ein grosses Teilnehmerfeld. Die Meldungen sind noch am Laufen. Vieles deutet auf ein starkes Regattafeld hin, sagt der Clubpräsident. Er weiss, dass die Rahmenbedingungen stimmen, bleibt nur noch die Hoffnung auf guten Regattawind.

Die Wettfahrtleitung teilen sich Hans-Walter Jöckel und Andreas Forschner. Geplant sind fünf Wettfahrten auf sogenannten Up-and-Down-Kursen. Die Classic beginnt am Samstag, 8. Juli, ab 8 Uhr mit einem Frühstück. Abends steht ein BBQ-Abend in der Lounge-Bar auf dem Programm. Auch der Regatta-Sonntag beginnt um 8 Uhr mit einem Seglerfrühstück.