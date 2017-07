Clubregatta und Sommerfest

Lindau-Zech, 03.07.2017 von IBN

Frischer Wind, schöne Wolkenlöcher und kein Regen. Das waren denkbar gute Ausgangsbedingungen für die am vergangenen Samstag, 01.07.2017, ausgetragene Clubregatta der Wassersportabteilung der TSG Lindau Zech e. V.

Zur frühen Steuermannsbesprechung am Samstag hatten sich neunzehn teilnehmende Mannschaften eingefunden, die von der

Regattaleitung herzlich begrüßt wurden. Besonders an dieser Clubregatta der TSG-W ist, dass neben Yachten und Katamaranen

auch Boote der Vereinsjugend mit im selben Teilnehmerfeld an den Start gehen. Regattaleiter Peter Ziegler erinnerte die

Teilnehmer, fair zu segeln und wünschte allen viel Erfolg.

Von Beginn an herrschte frischer Wind und eine beachtliche Welle, die besonders den Steuerleuten der Jugendboote so Einiges

an Können und Ausdauer abforderte. Eine Jugendmannschaft hatte noch vor dem Start einen Mastbruch zu beklagen, der jedoch

glimpflich und ohne Verletzungen für die Jugendlichen ausging. Der später Ertsplatzierte Niklas Frener hatte im Laser 4.7

mit deutlich mehr als zehn Kenterungen seinen ersten Platz auf dem Treppchen hart erarbeitet. Für die Katamarane bedeutete

das Wetter durchweg Highspeed und Segeln im Doppeltrapez. Die Vorschoter und Steuerleute der Katamarane hatten immer die

Wellen im Blick, um nicht einen Stecker zu fahren, der bei der rasenden Geschwindigkeit ihrer Boote unweigerlich eine

Kenterung über den Bug bedeuten kann. Auch die Yachten schoben viel Lage und fuhren zum Teil gerefft, da der Wind bis zur

dritten und letzten Wettfahrt noch eine Schippe draufgelegt hatte.

In der Gruppe der Yachten waren gleich drei H-Boote auf die Ränge gesegelt. Platz eins ersegelte sich Wolfgang Papst vor

Anton Diebold und Achim Röser auf Platz zwei. Auf den dritten Platz segelten Harald und Sebastian Lieberer mit Walter

Zorec. Bei den Katamaranen siegte Gerd Schmitzer mit Vorschoterin Saskia Kübel auf einem Formula 18-Katamaran. Platz zwei

belegten Klaus und Svenja Gapp auf einem Nacra 6.0-Katamaran vor Johannes Kemler auf einem A-Cat.

Bei den Jugendlichen siegte Niklas Frener im Laser 4.7 vor Constantin Hirscher und Daniel Klier im 420er. Platz drei

ersegelten sich Finn Sattler und Gabriel Frener auf einer Vaurien-Jolle.

Die Clubregatta, die jährlich zusammen mit dem Jugendsommerfest der Vereinsjugend ausgetragen wird, ist eine der zentralen

Veranstaltungen im Vereinsjahr der TSG-W. Mit der Teilnahme aller Altersgruppen an der Clubregatta und der anschließenden

gemeinsamen Hock bei Grillwürstchen und Salatbuffet fördert der Verein den Austausch aller Vereinsmitglieder über

Altersstufen hinweg. Die Jugendabteilung umfasst derzeit 27 Jugendliche im Alter zwischen 8 und 18 Jahren. Nicht zuletzt

mit dieser Veranstaltung sorgt der Verein dafür, dass der Nachwuchs der TSG-W über die bloße Segelausbildung hinaus

erhalten bleibt.

Den zum Gelingen dieser Veranstaltung benötigten Freiwilligen aus dem Verein, die mit ihrem Einsatz auf den Start- und

Sicherungsbooten, den Vorbereitungen für das Jugendsommerfest und nicht zuletzt durch ihre Sachspenden regelmäßig einen

Beitrag leisten, sprach Abteilungsleiterin Claudia Däxle ihren besonderen Dank aus. Frau Däxle ehrte die ehemaligen

Ausschussmitglieder Nikolaus Börmann, Dr. Thomas Kiewitt, Adi Thum, Sonja Landerer und das langjährige Vorstandsmitglied

Rainer Hilgert für ihre für den Verein geleistete Tätigkeit.