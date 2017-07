Sechs Wettfahrten und strahlende Gesichter

Lindau, 03.07.2017 von IBN

Am Samstag vier Wettfahrten bei Sonne und vier bis fünf Beaufort, und am Sonntag zwei weitere Wettfahrten bei ein bis zwei Windstärken, allerdings mit dauerhaftem Bindfadenregen. Das waren die Bedingungen bei der Pokalregatta des Lindauer Segler-Clubs am 1. und 2. Juli.

„Der Samstag war traumhaft,“ meinte Wettfahrtleiter Stefan Latzel. „Viel Wind bei gutem Wetter. Am Sonntag haben die Segler unter den heftigen Drehern gelitten. Aber ich habe mit ihnen gelitten.“

Neun Lacustre waren bei der Pokalregatta im LSC am Start, am schnellsten segelte Lokalmatador Veit Hemmeter, nur einen Punkt vor Markus Bilgeri vom Yachtclub Hard. Dritter wurde Stephan Frank vom LSC. Für die Lacustre-Klasse war es der letzte Test vor der Schweizermeisterschaft, die am 5. Juli am Neuenburgersee beginnt.

Bei den fünf 45qm Nationale Kreuzern siegte Philipp Wieland vom Württembergischen Yacht-Club Friedrichshafen vor Jürg Wittich von der Segler-Vereinigung Bottighofen und Florian Schmid vom Yacht-Club Langenargen.



Ergebnisse Lacustre: http://manage2sail.com/de-DE/event/9c3df67c-110a-4a08-b26e-a8dc10816c4f#!/results?classId=9153e05f-b4f5-4f52-aa78-b3fd46fb33f2

Ergebnisse 45er: http://manage2sail.com/de-DE/event/9c3df67c-110a-4a08-b26e-a8dc10816c4f#!/results?classId=f8a5446e-5b08-4e15-a42a-255d8c48b7c1