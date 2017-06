Ausgelassenes Fest auf der Schussen

Friedrichshafen, 30.06.2017 von IBN

Einmal im Jahr treffen sich die Mitglieder des Segel-Motorboot-Clubs Friedrichshafen (SMCF) einfach nur um gemeinsam zu feiern. Am vergangenen Samstag gab es unter dem neuen Veranstaltungswart Werner Rau ein besonders ausgelassenes Fest mit starker Einbeziehung der Segler-Jugend.

Den Auftakt bildete am Nachmittag ein Wettkampf des SMCF Nachwuchses im Hafenbecken. Anstatt eines Segels hatten die sechs Jugendlichen allerdings jeweils einen Erwachsenen zum Paddeln an Bord ihrer kleinen Jollen. In einem kräftezehrenden Stechen schlugen Carla und Johannes als erste die Glocke im Ziel. Im spontanen Rennen unter der den Jugendlichen waren Jana und Julian am schnellsten.

Zurück an Land servierte die Jugend alkoholfreie Cocktails gegen eine Spende und Schussenwirt Naveed Malik versorgte alle mit einem ausladenden Buffet. Nach der Siegerehrung durch Timo Seifert (Vorstand Wettfahrtleitung), lud Katharina Kistner (Wassersportbeirat) die Mitglieder zu einer beschwingten Modenschau durch die Kollektion des Vereins. Zu aller Überraschung begleitete aber vorher noch Werner Rau (Vorstand Veranstaltungen) den singenden Präsidenten Ralf Steck am E-Piano. Christine Steck (Vorstand Kommunikation) und Katharina Kistner unterstützten ihn dabei gesanglich.

Die Feier ging noch bis weit in die Nacht.