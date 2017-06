„Chum und fahr“ bei Nasbo

30.06.2017

Am 5. und 6. August von 10 bis 17 Uhr lädt die Nasbo Werft zu „Chum und fahr“ nach Altnau ein. Und zwar in die Werft am See, direkt neben dem Hafen Ruderbaum.

Angeboten werden Probefahrten mit Vorführ- und Lagerbooten der Werftmarken.

Besucher können den Betrieb besichtigen, Informationen über „Re-Powering“, also den Einbau neuer Motoren einholen sowie über allgemeine Dienstleistungen der Werft rund ums Boot.

Für das leibliche Wohl sorgt eine Festwirtschaft.

NASBO-WERFT AG, Ruderbaum, CH-8595 Altnau, Tel. 071 / 695 11 65, www.nasbo.ch