Sieg als Vorbereitung für die WM

Lindau Zech, 29.06.2017 von IBN

Zwei Teams vom TSG Lindau - Zech waren am Wochenende erfolgreich bei der F18 Ranglistenregatta "Rund ums Walchenfass". Diese war die letzte Regatta vor der WM in Dänemark, bei der über 150 Boote aus 25 Nationen an den Start gehen. Das Team Gerd Schmitzer/Tina Vercouteren hat sich hierfür bereits im letzten Jahr qualifiziert und wird für Deutschland an den Start gehen.

Die Wetteraussichten am Walchensee versprachen gute Segelbedingungen für das thermische Segelrevier. Es konnten dann auch am Samstag fünf Wettfahrten unter anspruchsvollen Bedingungen gesegelt werden. Vier bis fünf Windstärken und drehende Winde forderten das nötige taktische Geschick aller 39 Teams.

Team Gerd Schmitzer/Tina Vercouteren konnte sich im Laufe der Wettfahrten steigern. Bei der ersten Wettfahrt erzielten sie den dritten Platz, bei der zweiten Fahrt den zweiten Platz und bei den letzten drei Wettfahrten jeweils den ersten Platz und hatten somit einen Vorsprung von sechs Punkten zum zweitplatzierten Team Vogel/Dinsdale. Auf dem dritten Platz segelte das Team Tolsdorf/ Vorderwülbecke.

Das zweite Team mit dem 13-jährigen Steuermann Finn Sattler aus der Jugend des TSG/W und Thorsten Sattler belegten den 12. Platz.

Am Sonntag stellte sich dann Regen ein und es konnten keine weiteren Wettfahrten mehr gesegelt werden. Somit konnte das Team Gerd Schmitzer/Tina Vercouteren die Regatta mit den Ergebnissen von Samstag für sich entscheiden.