Zürich-Enge gewinnt in Estavayer und übernimmt die Tabellenführung

Estavayer, 29.06.2017

Ausgezeichnete Wind- und Wetterbedingungen krönten den Abschluss der dritten Regattarunde der Swiss Sailing Challenge League auf dem Neuenburgersee. In einem bis zum letzten Rennen offenen und spannenden Wettkampf gewann der Segelclub Enge (Zürich) vor dem Segelclub Murten und dem Club Nautique de Versoix.

Das Team vom SC Enge um Skipper Christian Sprecher brillierte besonders bei leichten Winden, wie sie am Samstag vorherrschten. Mit drei Laufsiegen blieben die Zürcher am ersten Wettkampftag ungeschlagen und setzten sich vor Männedorf und Kreuzlingen an die Spitze des Klassements.

Am Sonntag frischte der Wind auf und blies mit 2-3 Windstärken aus Westen. Damit änderte sich das Kräfteverhältnis. Murten begann den Tag mit zwei Laufsiegen und konnte zum SC Enge aufschliessen. Auch dem bisher Tabellenführenden Club Nautique de Versoix sagten die windigeren Verhältnisse zu, und Mathieu Cadei und sein Team konnten sich mit Top Resultaten noch den dritten Platz erobern.

Das letzte Rennen des Tages musste die Entscheidung um den Gesamtsieg bringen. Der wieder leichter werdende Wind spielte dem SC Enge in die Karten. Sie gewannen das Rennen und damit die Regatta souverän.





Swiss Sailing Challenge League Zwischenstand nach 3 Regatten

1.Segel Club Enge; 2.Club Nautique de Versoix; 3. Yacht-Club Kreuzlingen; 4. Segelclub Murten; 5.Segelclub Männedorf; 6. Seglervereinigung Thalwil; 7. YC Luzern; 8. Club Nautique Morgien; 9. Segelclub Tribschenhorn Luzern; 10. SV Bottighofen; 11. Segel Club Cham; 12. YC Locarno