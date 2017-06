HISWA in-water Boat Show 2018 in Lelystad

Ab 2018 zieht die HISWA in-water Boat Show in den Veranstaltungshafen Bataviahaven in Lelystad um. Die größte In-water Bootsshow von Nordeuropa, die seit 2012 in Amsterdam-Nord stattfindet, ist weiterhin um eine zukunftsorientierte Ausrichtung bemüht. Dies hat letztendlich dazu geführt, dass die HISWA in-water Boat Show künftig in Lelystad veranstaltet wird.



Die zentrale Lage in den Niederlanden (auch hinsichtlich Deutschland und Belgien), die gute Erreichbarkeit mit dem Auto, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und auf dem Wasserweg sowie die umfangreichen Parkmöglichkeiten sind die wichtigsten Argumente. Außerdem sind die zahlreichen Einrichtungen und Annehmlichkeiten in und um den Bataviahaven und der potentielle Zuwachs an Liegeplätzen ein bedeutender Grund, diesen Schritt zu machen.



HISWA in-water Boat Show 2017

Vom 29. August bis 3. September 2017 findet die letzte Ausgabe in der Amsterdam Marina statt. Mit zirka 250 Booten, 150 Ausstellern und einer Menge Aktivitäten verspricht es wieder eine ausgezeichnete Messe zu werden.