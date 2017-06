Rolf Zwicky im Zentralvorstand von Swiss Sailing

28.06.2017

An der ausserordentlichen Generalversammlung des Landesverbandes Swiss Sailing am Samstag 24. Juni 2017 in Ittingen wurde Rolf Zwicky, Präsident des Yacht Club Kreuzlingen, in den Zentralvorstand von Swiss Sailing gewählt.

Als Vorstandsmitglied wird sich Rolf Zwicky als Ansprechpartner für den Bereich Cruising und als Stellvertreter im Bereich Finanzen einsetzen. Damit sind die Segelsportregionen Kreuzlingen und Bodensee direkt im nationalen Seglerverband vertreten.

Der neue Zentralvorstand setzt sich für die kommenden drei Jahre wie folgt zusammen:

Präsident Martin Vogler, Region Zürich

Vize-Präsident Marc Oliver Knöpfel, Region Walensee/Graubünden

Vize-Präsident Olivier Baudet, Region Genfersee

Alberto Casco, Region Zentralschweiz

Christoph Caviezel, Region Zentralschweiz

Bruno Rossini, Region Tessin

Rolf Zwicky, Region Bodensee

Die neue Führung will in einer ersten Phase ihrer Tätigkeit eine klare Verbandsstrategie festlegen, die Voraussetzungen für eine solide finanzielle Basis schaffen und zur Förderung der Transparenz innerhalb des Verbands die Kommunikation stärken. Bereits an der ordentlichen Generalversammlung vom 11. November 2017 will der neugewählte Zentralvorstand erste Ergebnisse präsentieren.