Viele Startübungen

26.06.2017

Fünf Starts, aus denen eine abgekürzte Wettfahrt gewertet werden konnte. So lautet die Sonntagsbilanz beim Harder Cup der Lacustre, 30er und 45er am 24. und 25. Juni. „Es war eine Katastrophe,“ meinte Wettfahrtleiter Thomas Peter vom Yachtclub Hard, der die Regatta mit seinem Bruder Jürgen leitete. „Sowohl für die Segler, als auch für die Wettfahrtleitung.“ Es gab den ganzen Tag drehende Wind aus allen Richtungen. „Der Wind ist von überall her gekommen, nur nicht geblieben. Erst gegen Mittag konnten wir eine abgekürzte Wettfahrt unter halbwegs realistischen Bedingungen durchbringen.“

Der Samstag war nicht viel besser. Auch hier kam es bei extrem leichtem und löchrigem Wind zu nur einer abgekürzten Wettfahrt.