Einbruch in Hafenmeisterbüro

23.06.2017

In das Büro des Hafenmeisters am Yachthafen Wäschbruck in Radolfzell ist eingebrochen worden.

Der Täte stahl eine Geldkasette mit mit mehreren hundert Euro. Tatzeit war zwischen 20 und 20.30 Uhr. Zutritt verschafft sich der oder die Täter über ein gekipptes Fenster. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell, Telefon (0 77 32) 9 50 66-0, zu melden.