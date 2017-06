19. Internationales Sandskulpturenfestival in Rorschach

Rorschach, 21.06.2017 von IBN

Sandige Kunstwerke entstehen vom 12. bis 19. August 2017 auf der Rorschacher Arionwiese direkt am Bodenseeufer.

Sie bestehen aus eckigen und kantigen Fluss-Sandkörnern, die sich besonders gut zum Bau von Skulpturen eignen. Das Motto des Sandskulpturenfestivals lautet dieses Jahr «Survival of the fittest – Der Stärkste überlebt». Die Sandbildhauer, auch Carver genannt, reisen aus Lettland, Holland, der Ukraine, Russland und den USA an. Sie arbeiten täglich von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 19 Uhr an ihren Kunstwerken.

Der Schaffensprozess wird nur am 14. August 2017 (Montag) unterbrochen, die Künstler gönnen sich eine Pause. Alle, die im Herzen noch Kind sind, können sich vor Ort selbst ausprobieren: Ein grosser Sandkasten gehört als passende Spielwiese mit zur Anlage. Das siebentägige Festival endet mit der Siegerehrung. Eine Jury vergibt am Abend des 19. August 2017 Preise, auch das Publikum kürt seinen Favoriten. Das Rorschacher Sandskulpturenfestival ist das älteste Europas. Bereits seit 1998 wird es in der Hafenstadt veranstaltet. Schon längst hat sich das Festival seinen Platz im internationalen Bereich erarbeitet. Jährlich kommen tausende von Besuchern. Der Eintritt kostet 5 Franken, die Skulpturen sind bis zum 10. September 2017 zu sehen. www.sandskulpturen.ch

-------------------------------------------------------------------------------------------

Termine

Ankunft und Begrüssung der Künstler Freitagabend

11. August 2017 um 19 Uhr

Eintreffen der Teilnehmer bei der Sandskulpturen Lounge auf dem Festivalplatz in Rorschach.

Künstler bei der Arbeit

12. und 13. August und 15. bis 19. August 2017

jeweils von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 19 Uhr

Speed-Carving

Mittwoch bis Freitag, 16. bis 18. August 2017

jeweils von 17.00 bis 19.30 Uhr

Täglich 2 Speed-Carving Durchläufe mit 4-5 Teilnehmern

Sponsorenanlass

Donnerstag, 17. August 2017 ab 18:30 Uhr

Ein Apéro für alle Sponsoren des 19. Internationalen Sandskulpturenfestivals in unserer Sandskulpturen Lounge

Ab 18:30 Uhr Treffpunkt an der Sandskulpturen Lounge

ca. 18.50 Uhr Begrüssung mit anschliessendem Rundgang mit Urs Koller

Preisverleihung

Samstag, 19. August 2017 um 17:30 Uhr

14 Uhr Ende der Arbeiten, Mittagessen

15 Uhr Eintreffen der Juroren

15.30 Uhr Bewertung der Skulpturen

17.30 Uhr Jurierung und Preisübergabe

Abreise der Künstler

Sonntag, 20. August 2017

Ausstellung bis 10. September 2017

Der Veranstaltungsort

Rorschach ist ein malerisches Schweizer Hafenstädtchen mit etwas über 9.000 Einwohnern. Das historische Zentrum mit prachtvollen Bürgerhäusern und schmucken Erkern lockt zum Einkaufsbummel, Restaurants und Unterkünfte aller Kategorien lassen keine Urlaubswünsche offen. Die ausgedehnte Uferpromenade verführt zum Baden und Flanieren.