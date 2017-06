Kann Versoix die Führung in der Swiss Sailing Challenge League ausbauen?

Estavayer le Lac, 21.06.2017 von IBN

Das Team des Club Nautique de Versoix kommt als Spitzenreiter an die dritte Spielrunde der Swiss Sailing Challenge League nach Estavayer le Lac.

Nach einem zweiten Platz in Luzern und dem Sieg in Romanshorn will Versoix mit einem weiteren Erfolg beim ersten Stop der Schweizer Segel-Nationalliga in der Romandie die Führung vor Zürich-Enge und dem Yachtclub Kreuzlingen weiter ausbauen.



Der Aufstiegskampf in die Swiss Sailing Super League ist aber noch längst nicht entschieden. Jeder der Verfolgerclubs auf den Plätzen vier bis acht konnte in den vergangenen Spielrunden Wettfahrten gewinnen. Mit einem Exploit in Estavayer können Männedorf, Luzern, Tribschenhorn-Luzern, Murten und Thalwil aufs Podest segeln oder von Fehlern des Spitzentrios profitieren. Der Neuenburgersee verheisst gute Bedingungen für das Wochenende vom 24./25. Juni und eine spannende dritte Spielrunde der Swiss Sailing Challenge League.



Zwischenstand der Swiss Sailing Challenge League:

RangClubPunkte

1Club Nautique de Versoix3

2Segel Club Enge5

3Yacht-Club Kreuzlingen7

4Segelclub Männedorf10

5Yachtclub Luzern11

6Segelclub Tribschenhorn Luzern14

7Segelclub Murten14

8Seglervereinigung Thalwil14

9Club Nautique Morgien16

10Segelvereinigung Bottighofen20

11Yachtclub Locarno21

12Segel Club Cham22