12mR World Serie startet auf der Kieler Woche

16.06.2017

Parallel zum AC sind die klassischen America’s Cup Yachten im Rahmen der Kieler Woche (17. bis 25. Juni) bei spektakulären Regatten zu sehen.

Denn zum Auftakt einer zweijährigen Regatta-Serie der 12mR Klasse geht ein Dutzend der eleganten Yachten auf der Kieler Woche von Samstag bis Montag an den Start.

Am Ende der World Serie, die auf der Ostsee, dem Mittelmeer und vor der amerikanischen Ostküste ausgetragen wird, steht nach zwei Jahren der Worldcup der Zwölfer im Juli 2019 in Newport. Anlass ist dann das 175-jährige Jubiläum des New York Yacht Club, der von 1851 bis 1983 den Cup verteidigt hat, davon allein acht Mal auf Zwölfern.

In Kiel werden unter anderen die „Vim“, „Flica II“, „Anita“, „Vanity“, „Anitra“ und „Sphinx“ am Start sein. Neu in der Ostsee-Flotte ist die englische „Wings“, die kürzlich von einem skandinavischen Konsortium erworben wurde und das Potenzial hat, in der Spitzengruppe zu segeln. An die Spitze segeln kann in ihrem Heimatrevier in Kiel auch die Crew der „Trivia“, die den 80ten Geburtstag der Yacht mit einem Platz auf dem Podium krönen will. Zum Auftakt sind die Klassiker direkt in der Kieler Innenförde zu bestaunen.

Den Auftakt in der Innenförde machen die Starts der Dickschiffe zum Welcome Race und der Aalregatta nach Eckernförde. Der erste Start erfolgt um 9.30 Uhr. Einen der ersten Startschüsse wird der höchste Repräsentant des deutschen Sports, DOSB-Präsident Alfons Hörmann, abfeuern.

Kieler Woche, Klassiker (17.-19. Juni)

Rendezvous der Klassiker, 17. Juni.

5.5mR & 12mR Trophy, 18.-19. Juni.

Kieler Woche Terminplan:

Kieler Woche, Teil I (17.-20. Juni)

2.4mR (open), 29er (Euro Cup), 505, Albin Express, Contender, Europe, Flying Dutchman, Folkeboot, Formula18, Hobie16, J/24, Laser 4.7, Laser Rad. (open), OK-Jolle

Kieler Woche, Teil II (21./22.-25. Juni)

Para World Sailing Championships (2.4mR, Hansa 303 m, Hansa 303 w), 470 M/W, 49er M, 49erFX (open), Finn M, Laser Rad. W, Laser Std. M, Nacra17 Mix, 21.-25. Juni.

420, J/70, J/80, Melges24 (European Sailing Series), 22.-25. Juni.

Kieler Woche, ORC (17.-24. Juni)

Welcome Race (Kiel - Eckernförde - Kiel) 17.-18. Juni.

Kiel-Cup Alpha, 19.-21. Juni.

Senatspreis, 22. Juni.

Silbernes Band, 23.-24. Juni.

Kieler Woche, Segel-Bundesliga

1. Bundesliga, 17.-19. Juni.

Kieler Woche, Aalregatta

Aalregatta (Kiel – Eckernförde – Kiel) 17.-18. Juni.

Informationen zur Kieler Woche 2017 unter www.Kieler-Woche.de