BAVARIA E34 geht auf E-Summer-Tour

Giebelstadt, 13.06.2017 von IBN

Berlin, Travemünde, zwei Mal Bodensee und Speyer: Das sind die fünf Stationen der E-Summer-Tour 2017.

Die zweite Motoryacht der E-Line von Bavaria Yachts wird am 23. und 24. Juni ihre Weltpremiere bei den Bavaria Open Days in Giebelstadt feiern. Gleich zwei Tour-Stopps legt die Bavaria E34 auf dem Bodensee ein, zunächst vom 28. bis 30. Juli beim Yacht-Center in Kressbronn in der Nähe von Friedrichshafen und vom 31. Juli bis 3. August in Romanshorn auf der Schweizer Seite des Bodensees bei Pro Nautik.

Auf einer Länge von 10,30 Metern bietet die BAVARIA E34 zwei vollwertige Doppelkabinen, zwei Badezimmer und einen großen Salon mit einem einmaligen 360-Grad-Panoramablick. Mitten im Salon: der zentrale Steuerstand, von dem man während der Fahrt nicht nur einen perfekten Überblick über die Yacht hat, sondern auch mitten im Geschehen ist. Vor dem Steuerstand: die große Pantry und der lange Salontisch für das gemütliche Dinner am Abend. Und hinter dem Steuerstand: das große Cockpit für den Genuss von Sonne und großem Badespaß auf der klappbaren Badeplattform – für einen perfekten Tag auf See. Wer richtig entspannen möchte, findet auf dem Vorschiff eine große Liegefläche für das Sonnenbad.

Bei den Antrieben setzt Bavaria Yachts bei der Bavaria E34 auf die bewährten Motoren von Volvo Penta mit 60, 110 und 220 PS. Die Bavaria E34, wie schon die etwas größere Bavaria E40, wird ebenfalls mit dem umweltfreundlichen Dieselelektrischen Hybridantrieb als Option gebaut.