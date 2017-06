Markus Betz ist tschechischer Meister im Tornado

Überlingen, 13.06.2017 von IBN

Ein Internationaler Titelgewinn der Tornados geht an die Tornado Crew GER 2 Betz Markus und Lentz Marc vom SMCÜ.

"Das hätte ich nicht gedacht, dass das so eine Raserei mit dem Katamaran ist. Ich bin beeindruckt von der Segeltechnik auf diesem Sportgerät und das ist wirklich sportlich. Am zweiten Tag haben mir die Oberschenkel gebrannt", so Marc Lentz, der zum ersten Mal Vorschoter bei Markus Betz war.

Bei der “Internationalen Tschechischen Meisterschaft 2017” am Stausee Lipno wurden fünf spannende und heiß umkämpfte Wettfahrten bestritten und dies bei 6 bis 15 kn Wind. Ein Film über diesen Event wird auf der Homepage www.fly-tornado.de veröffentlicht.

1. Platz Markus Betz und Marc Lentz SMCÜ (GER)

2. Platz Zednek Pavlis und Michaela Pavlisova YCK (CZ)

3. Platz Zbigniew Piekarski und Hartmarova Dominika (POL)