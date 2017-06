Eingespieltes Team segelt für den WYC in Kiel

Kiel, 12.06.2017 von IBN

Der dritte „Spieltag“ der 1. Segel-Bundesliga 2017 vom 17. bis 19. Juni (Samstag bis Montag) steht auf dem Terminplan. Im Rahmen der am Samstag beginnenden Kieler Woche wird diesmal nur die 1. Liga auf der Ostsee segeln.

Für den Württembergischen Yacht-Club gehen Yannick Hafner, Dennis und Kevin Mehlig sowie Christian Severens ins Rennen – bis auf den letztgenannten Vorschiffsmann die gleiche Crew wie kürzlich in Lindau.

Die Liga gastierte bereits mehrmals in Kiel, doch diesmal wird vor Schilksee auf der Ostsee gesegelt, nicht auf der Innenförde mitten in der Stadt. „Da draußen ist der Wind sicherlich gleichmäßiger als auf dem Stadtkurs, das ist positiv“, beschreibt Team-Manager Klaus Diesch. Die Regattabahn auf dem Meer wird sich wohl anders präsentieren als die Liga-Schauplätze des ersten und zweiten Events, als auf dem Chiemsee und dem Bodensee auch Binnen-Taktik gefragt war.

Das Team wird schon zwei Tage vorher in Kiel sein, um noch zu trainieren und das Revier in Schilksee unter den Liga-Aspekten zu erkunden. „Wenn keine Ausreißer passieren, ist die Mannschaft gut dabei. Sie sind eingespielt und heiß auf den Event“, sagt Team-Manager Diesch. Hafner, Severens und die Mehlig-Brüder segelten voriges Jahr in Berlin auf Rang vier (unser Foto).

„Wir wollen die Fehler auf ein Minimum reduzieren und aktiv segeln, also immer selber entscheiden können, wann man wohin fährt“, sagt Steuermann Yannick Hafner. „Letztendlich sollte dann wieder ein einstelliges Ergebnis sehr gut möglich sein, vor allem weil wir in dieser Mannschafts-Konstellation bereits Erfahrung haben.“ Für die Fahrt nach Kiel stellt WYC-Mobilitätspartner AMF Auto Müller wieder einen Mercedes Vito zur Verfügung.