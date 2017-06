Der Regattaclub Bodensee holt sich den heiß umkämpften Sieg

Kreuzlingen, 29.05.2017 von IBN

Bei einer leichten Brise kämpften die besten Schweizer Segelclubs auf dem Bodensee um den Sieg in der dritten Spielrunde der Schweizer Segel-Nationalliga. Gleich im ersten Rennen vom Sonntag trafen der Regattaclub Bodensee/SG und die Société Nautique de Genéve aufeinander.

Beide Teams lagen im Zwischenklassement punktgleich an der Spitze. Doch dann patzten beide Siegesanwärter mit einem Frühstart und sie mussten sich je 6 Punkte in die Wertung schreiben. Der im nächsten Rennen startende Regattaclub Oberhofen/BE, ebenfalls punktgleich im Spitzentrio, behielt die Nerven und landete einen Laufsieg und konnte sich damit alleine an die Spitze des Zwischenklassements setzen. War dies die Vorentscheidung?

Nein - der Regattaclub Bodensee/SG (RCB) kämpfte sich mit einem dritten Laufplatz und einem Laufsieg wieder an die führenden Oberhofer heran. So kam es im allerletzten Rennen der Spielrunde zum Showdown. Das Team des RCO mit Skipper Alain Stettler konnte es sich erlauben, dieses Rennen mit einem Platz Rückstand auf die St. Galler zu beschliessen. Der RCB mit Julian Flessati, Stephan Ammann, Jonathan Rutishauser und Lea Rüegg musste einen Zwei-Punkte-Vorsprung heraussegeln, am Besten einen Sieg erringen. Nur so konnten sie das Blatt noch wenden und zum Sieg kommen.

Das RCO-Team wollte das Team RCB vom Start weg kontrollieren. Sie wurden im Vorstart jedoch über die Startlinie gedrängt, mussten nochmals hinter die Startlinie zurückkehren und nahmen das Rennen mit Rückstand in Angriff. Der RCB nutzte seine Chance, setzte sich an die Spitze der Gruppe und konnte im letzten Renner nochmals einen Sieg verbuchen Die Aufholjagd des RCO endete auf dem dritten Platz, knapp hinter der ansonsten an diesem Wochenende eher glücklos operierenden Seglervereinigung Kreuzlingen. Damit waren RCB und RCO zum Schluss der Spielrunde wieder Punktgleich. Da die St. Gallener diesmal aber über mehr bessere Platzierungen verfügten, konnten sie nicht nur den Sieg im letzten Rennen sondern auch den Gesamtsieg in der dritten Spielrunde erobern.

Die Rangliste der dritten Spielrunde finden Sie hier:

Den aktuellen Stand der Jahreswertung finden Sie unter: