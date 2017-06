Deutsche Segel-Bundesliga mit Gewinnern aus Nord und Süd

Bayerischer Yacht-Club gewinnt Regatta der 1. Segel-Bundesliga in Lindau

Lindau, 29.05.2017 von IBN

Beim zweiten Event der Deutschen Segel-Bundesliga in Lindau am Bodensee (25.-27. Mai) konnte der Bayerische Yacht-Club (BYC) bei hochsommerlichen Temperaturen und Leichtwind-Bedingungen verdient den Sieg nach Hause holen. In der 2. Liga gewinnt der Flensburger Segel-Club.

Die Entscheidung über den Sieg fiel im 46. Rennen als der Bayerische Yacht-Club (Maximilian Hibler, Julian Autenrieth, Raoul Heraeus, Leopold Lindner) sich ein spannendes Duell mit seinem direkten Verfolger, dem Norddeutschen Regattaverein (NRV), lieferte und dann mit einem knappen Vorsprung für sich entscheiden konnte. „Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, so weit vorne dabei zu sein. Der erste Platz ist eine tolle Überraschung für uns“, freut sich BYC-Steuermann Maximilian Hibler.