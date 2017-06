Oldtimer-Parade in Friedrichshafen

Mammern, 23.06.2017 von IBN

Der Oldtimerschiffer-Bodensee e.V. Friedrichshafen veranstaltet in diesem Jahr am 29. Juli im BSB-HafenFriedrichshafen ein offenes Oldtimertreffen und ab 30. Juli bis 4. August findet die 14. Bodensee-Traditionswoche 2017

Sie finde alle zwei Jahre statt, um die gleichgesinnten Skipper sportlich und gesellschaftlich zusammen bringt, statt. Die Anlauforte der 14. BTW 2017 sind Friedrichshafen, Langenargen, Hafen am Rheinspitz, Mehrerau, Hard und Fussach. An der Bodensee Traditionswoche gibt es für die drei Gruppen ( Segelboote, maschinenbetriebene Boote und die Jugendsegelabteilung) teils separate Programme, auf die jeweiligen Interessen zugeschnitten sind. Gegenseitiger Erfahrungsaustausch an Holz, Stahl und Motor ist grossgeschrieben. Das OSB-Journal als Verbindungsglied unter den Mitgliedern erscheint 4x jährlich. Weitere Anlässe sowie der beliebte Oldtimersteg während der INTERBOOT runden das Programm ab. Anmeldungen zur Traditionswoche sowie aktuelle Informationen über unsere Webseite:

www.oldtimerschiffer-bodensee.com