Von Donnerstag, 25. bis Sonntag, 28. Mai 2017 tragen in Wallhausen Yachten aus Deutschland und der Schweiz den Trias Deutschland-Cup aus.

Aktive Regattasegler, Freunde der Klasse und manches Urgestein der Trias-Szene werden zu der Regatta mit anschließender Geburtstagsparty „50 Jahre Trias-Klasse“ erwartet. Zum offiziellen Meldeschluss haben 19 Yachten ihre Teilnahme bestätigt. Ausrichter der Klassen-Regatta ist der Motor-Yacht-Club Überlingersee e.V.

Der Trias Deutschland Cup findet alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Euro-Cup statt. Zum runden Geburtstag wird die Regatta am Bodensee – einem der klassisch starken Reviere der eleganten Kielyachten – ausgetragen.

Der Hafen Wallhausen am Überlinger See hat eine besondere Verbindung zur Trias. Willi Müller, der die Bodensee-Segelschule Wallhausen gründete war Triassegler. Nach seinem Tod wurde hier viele Jahre lang die Klassen-Regatta um den Willi Müller-Gedächtnispokal ausgetragen. Die „I kum scho“, GER 500 von Ulla Müller, die bis 2012 die Segelschule mit der größten Trias-Flotte am See weiterführte, ist mit Enkel Pius Rawitzer als Steuermann am Start des Trias Deutschland-Cup.

Die TRIAS, der moderne Klassiker

Die Trias-Klasse besteht 2017 ein halbes Jahrhundert. 1967 wurde die Dreimann-Kielyacht in Travemünde zur Ausscheidung für ein neues Olympiaboot vorgestellt. Die Wahl fiel damals zwar auf die Soling, dennoch konnte die Trias viele Regatta-Erfolge in Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien und Dänemark erzielen.

Helmuth Stöberl konstruierte die 9,20 m lange, moderne Dreimann-Rennyacht 1967. Die Trias war das erste größere Kielboot, das ohne Querspanten mit statisch tragender Ausschäumung konstruiert und mit anhaltendem Erfolg über 600 Mal gebaut wurde, Als erstes gleitendes Kielboot der Welt segelte es schon 1968 in der Lübecker Bucht 17 Kn schnell. Die Trias Klasse ist Nationale Klasse des Deutschen Seglerverbandes.

Mehr Informationen auf der Website der Klassenvereinigung unter www.trias-international.com und unter www.stoeberl-sailing.de/