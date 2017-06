Schweizer Segel Nationalliga am Bodensee in Kreuzlingen

Kreuzlingen, 23.05.2017 von IBN

Vom 26. - 28. Mai kämpfen die besten Teams der Schweizer Segelclubs vor Kreuzlingen in der Meisterschaft der Nationalliga. Zurzeit führt das Team des Regattaclubs Oberhofen (RCO) vor der Seglervereinigung Kreuzlingen (SVK) und dem Regattaclub Bodensee (RCB).

In Kreuzlingen findet nach Locarno und Zürich die 3. Runde statt. Die Wettfahrten werden vom Yacht Club Kreuzlingen organisiert. Als Zuschauerschiff steht die Lädine "St. Jodok" zur Verfügung.

Die Swiss Sailing League ist seit 2015 die offizielle Segel Nationalliga der Schweiz nach dem Vorbild anderer Sportarten wie Fussball oder Eishockey. Diese Art von Segelregatten finden parallel in vielen anderen Nationen (GER, AUT, ITA, USA, …) statt, welche gemeinsam die internationale SAILING Champions League bilden.

Um Chancengleichheit zu gewährleisten wird auf einheitlichen, von der Liga zur Verfügung gestellten, J-70 Sportbooten mit riesigem, asymmetrischem Gennaker gesegelt. Damit verfügen die Boote über ein enormes Geschwindigkeitspotential, welches für schnelle und spannende Regatten sorgt.

In der Nationalliga setzen die Clubs ihre besten Segler ein, um als bester Schweizer Segelclub und Jahresmeister aus der Liga hervorzugehen und sich damit auch für die SAILING Champions League 2018 zu qualifizieren.

Aus der Region nehmen der Regattaclub Bodensee und die Seglervereinigung Kreuzlingen teil. Beide Teams möchten in den Regatten ihre Chancen auf den Meistertitel 2017 und auf einen Startplatz in der SAILING Championsleague 2018 nutzen.

Als Zuschauerschiff wird die am Bodensee bekannte Lädine eingesetzt. Die Lädine legt ab dem Steg des YCK im Sporthafen Seegarten stündlich zu den Regatten ab. Am Freitagnachmittag ab 14:00 bis 18:00 Uhr und am Samstag von 10:00 bis 17:00 Uhr ist der Zutritt auf das Zuschauerschiff gratis. Beim Clubhaus YCK wird eine Festwirtschaft betrieben.

Informationen: www.SwissSailingLeague.ch

www.yck.ch