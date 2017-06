RC Oberhofen gewinnt die 2. Runde

Kreuzlingen, 15.05.2017 von IBN

Bei schwierigen Windverhältnissen zwischen Flaute und Gewittersturm konnte der Regattaclub Oberhofen/BE die zweite Spielrunde der ersten Schweizer Segel-Nationalliga für sich entscheiden und damit auch die Führung in der Jahreswertung übernehmen.

Die Seglervereinigung Kreuzlingen bestätigte mit dem zweiten Platz ihre Leistung von Locarno und liegt in der Jahreswertung nun punktegleich mit Oberhofen auf Platz 2. Auf Platz 3 folgt der Regattaclub Bodensee.

Ein Mix aus Sonne, Wolken mit gelegentlichen Windfelder aus Südwesten und am Abend Gewitterböen – dies waren die Herausforderungen, welche die Segelteams an diesem Wochenende vor Zürich meistern mussten. Am Freitag konnten im Sog eines Gewitters die ersten 4 Läufe gesegelt werden. Am Samstagmorgen folgten zwei Rennen bei drehenden, leichten südlichen Winden. Dann war Warten angesagt. Erst am Abend, mit den sich erneut aufbauenden Gewittern, erlaubte ein zunehmender Westwind nochmals drei Rennen. Als das Gewitter sich dann aber direkt über dem Regattafeld entlud, mussten die Rennen beendet und der sichere Hafen angelaufen werden. Leider war auch am Sonntagvormittag nur ein Rennen möglich und die zweite Spielrunde wurde mit 10 gewerteten Rennen abgeschlossen.

Der Regattaclub Oberhofen (RCO) mit Alain Stettler, Simon Brügger, Christoph Rytz und Stephan Rupp konnten am besten mit den drehenden, wechselnden und schwierig zu lesenden Windverhältnissen umgehen. Mit drei Laufsiegen setzten sie sich gegen das Team der Seglervereinigung Kreuzlingen (SVKr) mit Skipper Tom Rüegge durch. Die drittplatzierten St.Galler vom Regattaclub Bodensee wurden am Samstag wegen eines Regelverstosses von den Schiedsrichtern mit einem Strafkringel belegt und beendeten diesen Lauf auf dem zweitletzten Platz. Dieser Ausrutscher kostete den St.Galler letztlich die Siegchancen.

Das Stadtzürcher Derby zwischen dem Zürcher Segel Club und dem Zürcher Yachtclub ging punktegleich aus. Dank eines Laufsieges geht aber auch diese zweite Begegnung an den Zürcher Yachtclub. Beide Clubs müssen sich aber in zwei Wochen auf dem Bodensee nochmals deutlich steigern, um sich aus der Abstiegszone zu befreien.

Schlussrangliste der zweiten Spielrunde der Swiss Sailing Super League