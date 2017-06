Der Aufstiegskampf in der Swiss Sailing Challenge League beginnt!

03.05.2017

Am Samstag, 6. Mai 2017, fällt um 9.00 Uhr vor Luzern der Startschuss zur ersten Spielrunde der Swiss Sailing Challenge League – der zweiten Schweizer Segel-Nationalliga. Zwölf Clubs aus der ganzen Schweiz kämpfen über vier Spielrunden in Luzern, Romanshorn, Estavayer und Davos um den Aufstieg in die Swiss Sailing Super League.