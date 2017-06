Neue Trends: Boote, Ausrüstung, Kleidung

Kressbronn, 30.04.2017 von IBN

So bunt wie dieses Mal war das Angebot der ULTRAMARIN BOATSHOW in Kressbronn-Gohren bisher noch nie. Mit rund 60 Ausstellern findet am Samstag, 5. und Sonntag, 6. Mai zum achten Mal statt.

Am Samstag ist die BOATSHOW von 9.30 bis 18.00 Uhr, am Sonntag von 9.30 bis 16.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. An den Ausstellungsstegen im Hafenbecken werden den Besuchern rund 50 Segel- und Motorboote präsentiert. Das Angebot reicht von der kleinen Einsteigeryacht Bente 24 bis zur Yacht von 36 Fuß und mehr von Beneteau, X-Yachts oder Hallberg Rassy. Weitere namhafte Werften sind vertreten, wie zum Beispiel Bavaria Yachts oder Dufour Yachts. Doch auch Jollensegler oder Fans von Trimaranen kommen auf ihre Kosten.