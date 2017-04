Regatta Copa del Rey: Noch 3 Plätze frei

19.04.2017 von IBN

Das dritte Jahr in Folge startet Oliver Ochse bei der Copa del Rey in der Bucht von Palma.

Traumhafte Windbedingungen, Sonne und intensives Segeln erwarten die Teilnehmer beim Training von Mittwoch dem 26. Juli bis Sonntag 30. Juli.

Alles Rund um den Spinnaker, die Bewegungsabläufe in den Manövern und der Feintrimm der Segel, des Bootes und der Crew sind die Hauptthemen im Training.



Von Montag dem 31. Juli bis Samstag 5. August segeln die Teilnehmer dann täglich zwei Wettfahrten im 40 Boote großen Feld der ORC 1 Klasse. Die Tage werden von kulinarischen Highlights der Sponsoren und Social Events der Extraklasse begleitet. Das alles im königlichen Yachtclub von Palma.



Wer noch nicht für die Copa del Rey qualifiziert ist, hat dazu noch während des Coastal Race Ende Mai Gelegenheit.



Pro Person kostet der Platz an Bord 1300€ zzgl. Reisekosten, Unterkunft an Land und Bordkasse.

Ausführlich Infos: http://segelberater.com/regatta-training/copa-del-rey